سرقة منزل لاعب برشلونة الأسبق أثناء تواجد والدته

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 23:27

كتب : FilGoal

كيتا بالدي

تعرض كيتا بالدي لاعب فريق برشلونة الإسباني الأسبق وإسبانيول الحالي لحادث سرقة منزله أثناء تواجد والدته فيه.

وذكرت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن مجموعة من اللصوص يبلغ عددهم 3 ذهبوا إلى منزل كيتا حيث يوجد في مجمع سكني راق في كتالونيا.

وتم حبس والدة كيتا في غرفة داخل المنزل من قبل اللصوص من أجل سرقة المنزل.

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وحسب الصحيفة فأن اللصوص سرقوا أغراضا قيمة من خزانة اللاعب السنغالي ضمنها ساعات غالية الثمن.

وأبلغ كيتا مباشرة السلطات عن سرقة منزله وبعض مقتنياته.

وأفادت الصحيفة أن الشرطة لا تستبعد أن اللصوص من شرق أوروبا.

ونشأ كيتا في أكاديمية "لاماسيا" الخاصة ببرشلونة حتى انتقل إلى لاتسيو الإيطالي ومنه إلى موناكو الفرنسي في الصفقة هي الأغلى بالنسبة له مقابل 30 مليون يورو.

وانتقل إلى إنتر ميلان عائدا إلى إيطاليا على سبيل الإعارة وبعدها لعب في سامبدوريا وكالياري ومن ثم انتقل إلى سبارتك موسكو الروسي قبل أن يستقر في إسبانيول.

ولعب كيتا في الموسم الحالي 14 مباراة في جميع البطولات صانعا هدفا واحدا ولم يسجل أي هدف.

برشلونة إنتر ميلان الدوري الإسباني كيتا بالدي
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