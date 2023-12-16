عكاظ: بعد الخسارة من الأهلي.. "غربلة" في اتحاد جدة في انتقالات يناير

ستكون الأيام المقبلة مشتعلة في اتحاد جدة السعودي عقب توديع كأس العالم للأندية على يد الأهلي.

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-1 على الاتحاد في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023 وتأهل للمربع الذهبي.

وستحدث غربلة إدارية وفنية في يناير المقبل في صفوف الاتحاد بحسب تقرير صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأشار التقرير إلى "ينتظر محبو العميد إجراء غربلة إدارية وفنية تواكب التطور الرياضي الذي تقوم به المنظومة الرياضية للنهوض بالأندية للعمل الاحترافي المواكب للأندية العالمية، إذ يفتقد الفريق الاتحادي لخبرات إدارية وفنية تساهم في صنع فريق قوي وقادر على المنافسة في باقي بطولات الموسم الحالي محليا وآسيويا".

وأوضح التقرير "هناك عمل فني قادم بالتنسيق بين مارسيلو جاياردو المدرب الأرجنتيني ودومينجوس سواريز الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد بعد تقييم ووضع الفريق الكروي فنيا، ومن ثم العمل على استقطاب صفقات محلية وأجنبية تساهم في رسم خارطة العميد للمنافسة على باقي بطولات الموسم الحالي، وكذلك الاستمرار في المنافسة بالسنوات القادمة".

وكشف التقرير أن الاتحاد يعتبر السداسي الأجنبي: مارسيلو جروهي ولويز فيليبي ورومارينيو وإيجور كورنادو وجوتا وعبد الرازق حمد الله، تحت مجهر جاياردو الذي سيحدد من سيتم الاستغناء عنه مع بدء فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير 2024.

كما سيتم التعاقد مع لاعبين محليين مميزين يساهمون في تدعيم قوة الفريق الاتحادي ومنافسته على البطولات. وسيتم الاستغناء عن بعض الأسماء المحلية في الفريق من خلال إعارتهم أو بيع عقودهم في الفترة الشتوية القادمة.

ولن يقتصر الأمر على لاعبي الفريق فقط، بل يشمل الصعيد الإداري باستقطاب كفاءات أجنبية أو وطنية تساهم في تنظيم العمل الإداري بما يتناسب مع المرحلة التي تتطلب تطبيق العمل الاحترافي.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وسيواجه الفيصلي في ربع نهائي كأس الملك، وينافس في كأس السوبر السعودي كما تأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

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