بتألق الأفضل في إفريقيا.. نابولي يقلب الطاولة على كالياري ويفوز بهدفين

قلب فريق نابولي الطاولة على خصمه كالياري بالفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ثنائية نابولي فيكتور أوسيمين وخفيشا كفاراتسخيليا، بينما أحرز ليوناردو بافوليتي هدف كالياري الوحيد.

وتمكن أفضل لاعب في إفريقيا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 69 من رأسية قوية بعد عرضية ماريو روي.

ورد بافوليتي على الهدف سريعا بعد 3 دقائق فقط بعد تلقيه عرضية أرضية من زيتو لوفومبو وسدد بافوليتي مباشرة في مرمى أليكس ميريت حارس مرمى نابولي.

وعاد نابولي بدون إضاعة وقت طويل إذ بعد 3 دقائق رد كفاراتسخيليا بهدف الفوز بصناعة رائعة من أوسيمين بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وظل يحمي الكرة بجسده مع "تنطيطه" للكرة حتى سيطر الكرة على الأرض ولعب عرضية أرضية وسددها كفاراتسخيليا في أعلى نقطة في سقف المرمى.

وتعد هذه المباراة هي السادسة لوالتر ماتزاري المدير الفني لنابولي وانتصر في 3 مباريات وخسر 3 لقاءات آخرين في جميع البطولات.

وارتفع رصيد نابولي ليصل للنقطة الـ27 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد كالياري عند النقطة 13 في المركز الـ16.

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