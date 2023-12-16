قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني لمواجهة فياريال

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 22:58

كتب : FilGoal

ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فياريال.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة أوريلين تشواميني العائد بعد غياب منذ مواجهة الفريق ضد برشلونة.

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وجاء القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: كيبا أريزابالاجا – أندري لونين – ماريو دي لويس.

الدفاع: دافيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي – فينيسيوس توبياس.

الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – دافيد سيبايوس – نيكو باز.

الهجوم: رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا المتصدر.

ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني
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