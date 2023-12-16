كأس العالم للأندية - بحضور الخطيب.. الأهلي يخوض مرانه الأول استعدادا لـ فلومينينسي

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 22:23

كتب : FilGoal

مران الأهلي في السعودية - الخطيب مع كولر

خاض الأهلي مرانه الجماعي مساء اليوم السبت والذي أقيم على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل.

أخبار متعلقة:
مواجهة منسية منذ 62 عاما بين الأهلي وفلومينينسي في القاهرة كأس العالم للأندية - مارسيلو قبل مواجهة الأهلي: لدينا كل ما يلزم للفوز باللقب مصدر من الأهلي لـ في الجول: تغريم النادي لطرد موديست والإنذارات ضد اتحاد جدة

وفي بداية المران حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين، من أجل الحديث عن بعض الجوانب الخططية والفنية.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية استمرت لنصف ساعة، تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

وحرص محمود الخطيب رئيس الأهلي على حضور المران والاجتماع بـ مارسيل كولر.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

الأهلي فلومينينسي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
مواجهة منسية منذ 62 عاما بين الأهلي وفلومينينسي في القاهرة كأس العالم للأندية - مارسيلو قبل مواجهة الأهلي: لدينا كل ما يلزم للفوز باللقب مصدر من الأهلي لـ في الجول: تغريم النادي لطرد موديست والإنذارات ضد اتحاد جدة محمد شريف: أتمنى ذهاب الأهلي بعيدا في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - كوكا: الأهلي سيطر على مباراة اتحاد جدة من الدقيقة الأولى رسالة من كهربا لجمهور اتحاد جدة بعد فوز الأهلي الشناوي: نعمل للتأهل إلى نهائي كأس العالم.. وأغلقنا صفحة اتحاد جدة كأس العالم للأندية - إقالة مدرب ليون المكسيكي بعد توديع البطولة
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية - بحضور الخطيب.. الأهلي يخوض مرانه الأول استعدادا لـ فلومينينسي 27 دقيقة | كأس العالم للأندية
مواجهة منسية منذ 62 عاما بين الأهلي وفلومينينسي في القاهرة 30 دقيقة | كأس العالم للأندية
بدون تحقيق أي فوز في الدوري.. إشبيلية يعلن إقالة مدربه 38 دقيقة | الدوري الإسباني
خصم نقاط؟ لا يهم.. إيفرتون يهزم بيرنلي ويحقق الفوز الرابع على التوالي في الدوري 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: محمد صلاح هو الهدف الأول للدوري السعودي في الصيف المقبل 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - فالنسيا (0)-(0) برشلونة.. الحارس يتألق بعد مقصية رائعة 59 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم للأندية - مارسيلو قبل مواجهة الأهلي: لدينا كل ما يلزم للفوز باللقب ساعة | كأس العالم للأندية
جوارديولا: لم نستحق الفوز على كريستال بالاس.. وهذا ليس سوء حظ ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا