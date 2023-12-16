كأس العالم للأندية - بحضور الخطيب.. الأهلي يخوض مرانه الأول استعدادا لـ فلومينينسي

خاض الأهلي مرانه الجماعي مساء اليوم السبت والذي أقيم على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل.

وفي بداية المران حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين، من أجل الحديث عن بعض الجوانب الخططية والفنية.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية استمرت لنصف ساعة، تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

وحرص محمود الخطيب رئيس الأهلي على حضور المران والاجتماع بـ مارسيل كولر.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.