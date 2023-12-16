مواجهة منسية منذ 62 عاما بين الأهلي وفلومينينسي في القاهرة

سيكون لقاء الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 الثاني بين الفريقين تاريخيا.

وسيلتقي الفريقان يوم الإثنين المقبل في أول مواجهة رسمية بينهما، لأن الأولى كانت ودية.

الصحف البرازيلية وكذلك شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية تذكرت تلك المباراة التاريخية.

اللقاء أقيم على أرضية استاد القاهرة يوم 26 مايو 1961 بحضور 18 ألف مشجع.

وفاز الفريق البرازيلي حينها بنتيجة 2-1 عن طريق ثنائية والدو -الهداف التاريخي للنادي- وتيلي سانتانا.

فيما سجل صالح سليم هدف الأول الوحيد في اللقاء.

وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء (البدلاء): عادل هيكل (مروان كنفاني) – طارق سليم – فؤاد أبو غيدة (سعيد عبد النور) – طلعت عبد الحميد – رفعت الفناجيلي – طه إسماعيل – ميمي الشربيني – أنور صالح – صالح سليم – عزت أبو الرؤس – محمود الجوهري.

وجاء تشكيل فلومينينسي (البدلاء): كاتسيلهو – جاير مارينو – بنهيرو – كلوفيس (داري) – ألتاير – إدميلسون (إديل) – تيلي سانتانا (أولدير) – كالانزيس – والدو – باولينيو أومينا (جابورو) – إسكورينيو (هيلتون أوليفيرا).

لكن ماذا عن أحداث المباراة؟

الصحف البرازيلية في ذلك الوقت كتبت اسم الأهلي بـ "الوطني الرياضي" في إشارة إلى الأهلي بالترجمة الحرفية.

"فاز فلومينينسي من ريو دي جانيرو على ناسيونال إسبورتيفو سبورتنج من القاهرة بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت أمس بهذه العاصمة.

سجل هدفي المباراة والدو في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، وتيلي بعد 4 دقائق من الشوط الثاني لفلومينينسي وصالح الوحيد من السكان المحليين في دقيقة 33 من الشوط الثاني.

وحضر اللقاء 18 ألف متفرج هتفوا للفريق البرازيلي عند خروجه من الملعب بعد الفوز.

في بداية المباراة، أظهر الضيوف قوة نارية أكبر، وعلى الفور، لم يتمكنوا من القيام بأي محاولات لأن هجماتهم (المستمرة) كانت تصطدم بالدفاع المحلي.

ورغم الحضور الضعيف للفريق البرازيلي، نجح المحليون في معادلة النتيجة خلال فترة معينة وفي الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، سدد فالدو، مهاجم الضيوف من مسافة أمتار تمكنت من تسجيل الهدف الأول.

بالنسبة للشوط الثاني، ظهر الفريق بشكل أكثر انسجاما. ونفذ عدة هجمات خطيرة، تم تحييدها جميعها بواسطة الدفاع

الدقيقة الرابعة تيلي غزا المنطقة المصرية وسجل الهدف الثاني للبرازيليين. فقط في دقيقة 33، سجل صالح، المهاجم المحلي، هدف الشرف للسكان المحليين ولم تشهد المباراة أي تغيير آخر في النتيجة، لتنتهي بفوز فلومينينسي بنتيجة 2-1".

تفاصيل مواجهة الأهلي ضد فلومينينسي

يقام اللقاء يوم الاثنين على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في نصف النهائي الأول لكأس العالم للأندية.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وحال انتهى اللقاء بالتعادل يتم اللجوء لوقت إضافي.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة الفائز بين أوراوا ريد ديفيلز الياباني، ومانشستر سيتي في نصف النهائي الآخر.

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