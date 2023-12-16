بدون تحقيق أي فوز في الدوري.. إشبيلية يعلن إقالة مدربه
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 22:13
كتب : FilGoal
أعلن نادي إشبيلية إقالة مدربه دييجو ألونسو من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.
وخسر إشبيلية منذ قليل من خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب سانشيز بيزخوان.
الخسارة كانت هي الثالثة على التوالي لإشبيلية في جميع البطولات.
وتولى دييجو ألونسو تدريب إشبيلية في 14 مباراة، حقق الفريق خلالهم الفوز في مباراتين وخسر في 7 وتعادل في 5.
ولم يحقق الفريق الفوز في أي مباراة ببطولة الدوري تحت قيادة ألونسو.
ولم يعلن إشبيلية مدربه الجديد الذي سيتولى ما بقى من الموسم.
ألونسو كان هو المدرب الثاني للفريق خوسيه لويس مينديليبار الذي بدأ الموسم في قيادته.
ويحتل إشبيلية حاليا المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة وبفارق 5 نقاط عن قادش صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.
نرشح لكم
أنشيلوتي: تشواميني سيكون بديل ألابا في الدفاع.. ولم أتعرض لهذا الموقف في مسيرتي كارثة جديد في الدفاع.. ريال مدريد يعلن إصابة ألابا بقطع في الرباط الصليبي مواعيد مباريات الإثنين 18 ديسمبر والقنوات الناقلة - الأهلي من أجل حلم نهائي المونديال 4 إصابات و5 أهداف.. ريال مدريد يتصدر مؤقتا بفوز كبير على فياريال استراحة الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(1) فياريال تشكيل ريال مدريد - عودة لونين لحراسة المرمى.. وبراهيم دياز في الهجوم ضد فياريال موندو ديبورتيفو: على خطى ريال مدريد.. برشلونة يراقب موهبة السويد تشافي: مباراة فالنسيا هي ملخص موسمنا.. ونحن على الطريق الصحيح