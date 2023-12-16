بدون تحقيق أي فوز في الدوري.. إشبيلية يعلن إقالة مدربه

أعلن نادي إشبيلية إقالة مدربه دييجو ألونسو من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وخسر إشبيلية منذ قليل من خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب سانشيز بيزخوان.

الخسارة كانت هي الثالثة على التوالي لإشبيلية في جميع البطولات.

وتولى دييجو ألونسو تدريب إشبيلية في 14 مباراة، حقق الفريق خلالهم الفوز في مباراتين وخسر في 7 وتعادل في 5.

ولم يحقق الفريق الفوز في أي مباراة ببطولة الدوري تحت قيادة ألونسو.

ولم يعلن إشبيلية مدربه الجديد الذي سيتولى ما بقى من الموسم.

ألونسو كان هو المدرب الثاني للفريق خوسيه لويس مينديليبار الذي بدأ الموسم في قيادته.

ويحتل إشبيلية حاليا المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة وبفارق 5 نقاط عن قادش صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.