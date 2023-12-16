تشكيل برشلونة - عودة دي يونج لمواجهة فالنسيا

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 21:05

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - ليفاندوفسكي

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فالنسيا.

ويحل برشلونة ضيفا على ملعب ميستايا في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

ويعود فرينكي دي يونج للتشكيل الأساسي بعد الغياب عن المباراة الماضية في دوري أبطال أوروبا ضد رويال أنتويرب.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إنياكي بينيا.

الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – جول كوندي – أليخاندرو بالدي.

الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري – إلكاي جوندوجان.

الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فيران توريس: أندرياس كريستينسن – أوريول روميو – سيرجي روبيرتو – لامين جمال - أندير أستراجالا – مارك كاسادو – باو كوبارسي – هيكتور فورت – مارك جويو – ديوجو كوتشين – فيرمين لوبيز.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة وبفارق 7 تقاط عن جيرونا المتصدر، بينما يحتل فالنسيا المركز الـ 11 برصيد 19 نقطة.

برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني
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