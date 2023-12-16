رأسية حامد الأولى تكتب انتصارا لـ إنبي على الإسماعيلي

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

انتصر إنبي على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في الجولة التاسعة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت.

سجل هدف اللقاء الوحيد: محمد إسماعيل حامد.

وأوقف إنبي سلسلة هزائمه المتتالية عند 2، بينما خسر الدراويش بعد فوزه على البنك الأهلي مؤخرا.

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ورفع إنبي رصيده لـ 13 نقطة في المركز التاسع.

بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 7 نقاط في المركز الـ 15.

التشكيل

بدأ عبد الرحمن سمير في حراسة مرمى إنبي.

وقاد أحمد نادر حواش بجوار رفيق كابو في غياب أحمد أمين "قفة".

في المقابل بدأ ياو أنور في هجوم الإسماعيلي ومن خلفه محمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي.

وصف المباراة

تقدم إنبي بعد ربع ساعة من انطلاق المباراة برأسية محمد حامد بعد ركنية نفذها علي فوزي مستفيدا من تفوقه على أحمد عبد المنعم حارس الدراويش.

هدف هو الأول له في مسيرته بالدوري في مباراته رقم 54.

وتصدى سمير لتسديدة عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 21.

شوط أول انتهى بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني شارك مروان داوود بدلا من محمد حمدي في الدقيقة 54.

وتحصل الإسماعيلي على ركلة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء سددها عبد الرحمن مجدي أعلى العارضة في الدقيقة 65.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء للإياد العسقلاني في الدقيقة 67 بعد تدخل قوي على مروان داوود، وبعد العودة لتقنية الفيديو تحولت البطاقة الصفراء لحمراء.

وتعد تلك البطاقة الحمراء الثانية للاعبي الإسماعيلي هذا الموسم في الدوري بعد طرد محمد هاشم.

وأهدر ياو أنور في الدقيقة 77 فرصة تسجيل هدف التعادل بمتابعة كرة مرتدة من الحارس بعيدة عن المرمى.

ومرت تسديدة ياو أنور في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع بعيدة عن المرمى، لتنتهي المباراة بهزيمة جديدة للدراويش.

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