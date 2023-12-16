مصدر من الأهلي لـ في الجول: تغريم النادي لطرد موديست والإنذارات ضد اتحاد جدة

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 20:38

كتب : أحمد الخولي

أنتوني موديست - الأهلي ضد اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية على الأهلي بسبب الإنذارات والطرد للاعبي الفريق خلال مباراة اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل.

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وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "فيفا غرم النادي 50 ألف فرانك سويسري بسبب طرد أنتوني موديست، والإنذارات لكل من حسين الشحات وإمام عاشور وكهربا".

وأضاف "الغرامة بما يعادل مليون و777 ألف جنيه مصري".

ويتم خصم قيمة العقوبة من المقابل المادي الذي يحصل عليه كل ناد مشارك في كأس العالم للأندية.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، من أصل 9 مشاركات في البطولة.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ضد فلومينينسي ضد المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي ضد أوراوا ريد الياباني في نهائي البطولة.

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