لويس إنريكي: أتفهم غضب مبابي ولكن أنا من يتخذ القرارات

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 20:33

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

شدد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على تفهه لأسباب غضب كيليان مبابي خلال مواجهة بروسيا دورتموند.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ليل غدا الأحد على ملعب الأخير في الجولة الـ 16 من الدوري الفرنسي.

وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أتفهم سبب غضب مبابي ولكن أنا من يتخذ القرارات وقد كان ذلك أفضل قرار في مسيرتي".

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وتابع "هذا القرار كان كبيرا واتخذته برفقة الطاقم الفني ولكن في النهاية أنا من أخبر اللاعبين به".

وكان باريس سان جيرمان قد تأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع بروسيا دورتموند في المباراة الأخيرة من المجموعات بهدف لكل فريق.

وظهر مبابي غاضبا عقب المباراة بسبب إخبار لويس إنريكي للفريق بعد اتخاذ المخاطر واللعب بحذر بدلا من الهجوم لتسجيل هدف الفوز.

لويس إنريكي باريس سان جيرمان كيليان مبابي
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