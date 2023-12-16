محمد شريف: أتمنى ذهاب الأهلي بعيدا في كأس العالم للأندية

تمنى محمد شريف لاعب الخليج التوفيق لـ الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وساهم شريف في فوز الخليج للمباراة الثانية على التوالي بنتيجة 1-0 على الخليج في الدوري السعودي.

وقال محمد شريف عبر قناة SSC السعودية: "أتمنى التوفيق للأهلي في مونديال الأندية والذهاب بعيدا في البطولة".

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بالفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 وسيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي.

وعن اللقاء أجاب قائلا: "آخر مباراتين حصلنا على ست نقاط ومباراة الفيحاء القادمة مهمة للغاية".

وأتم "أضعنا العديد من الفرص والأهم الثلاث نقاط".

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وحقق الخليج ثالث انتصار له في آخر 5 مباريات والثاني على التوالي وابتعد عن مراكز الهبوط.

وأهدر شريف أكثر من فرصة حيث تألق الحارس في التصدي لفرصتين من الهداف المصري.

وسجل شريف حتى الآن لفريق الخليج 3 أهداف في الدوري السعودي.

ورفع الخليج رصيده لـ 19 نقطة في المركز العاشر.