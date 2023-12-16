محمد شريف: أتمنى ذهاب الأهلي بعيدا في كأس العالم للأندية
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 20:10
كتب : FilGoal
تمنى محمد شريف لاعب الخليج التوفيق لـ الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023.
وساهم شريف في فوز الخليج للمباراة الثانية على التوالي بنتيجة 1-0 على الخليج في الدوري السعودي.
وقال محمد شريف عبر قناة SSC السعودية: "أتمنى التوفيق للأهلي في مونديال الأندية والذهاب بعيدا في البطولة".
وتأهل الأهلي لنصف النهائي بالفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 وسيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي.
وعن اللقاء أجاب قائلا: "آخر مباراتين حصلنا على ست نقاط ومباراة الفيحاء القادمة مهمة للغاية".
وأتم "أضعنا العديد من الفرص والأهم الثلاث نقاط".
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وحقق الخليج ثالث انتصار له في آخر 5 مباريات والثاني على التوالي وابتعد عن مراكز الهبوط.
وأهدر شريف أكثر من فرصة حيث تألق الحارس في التصدي لفرصتين من الهداف المصري.
وسجل شريف حتى الآن لفريق الخليج 3 أهداف في الدوري السعودي.
ورفع الخليج رصيده لـ 19 نقطة في المركز العاشر.