كرة طائرة - الأهلي يستضيف بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 20:01
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي موافقة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة على استضافة بطولتي إفريقيا للأندية للرجال والسيدات.
وقال خالد العوضي مدير النشاط الرياضضي في الأهلي إن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وافق على استضافة الأهلي للبطولتين المؤهلتين للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية للكرة الطائرة.
وأوضح العوضي أنه من المقرر أن يتم توقيع العقود والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية خلال الفترة المقبلة.
ويحمل لقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في النسخة الماضية فريق مولودية بوسالم التونسي.
بينما يحمل لقب نسخة البطولة للسيدات فريق البنك التجاري الكيني.
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