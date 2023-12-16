كرة طائرة - الأهلي يستضيف بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 20:01

كتب : FilGoal

طائرة الأهلي

أعلن النادي الأهلي موافقة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة على استضافة بطولتي إفريقيا للأندية للرجال والسيدات.

وقال خالد العوضي مدير النشاط الرياضضي في الأهلي إن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وافق على استضافة الأهلي للبطولتين المؤهلتين للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية للكرة الطائرة.

وأوضح العوضي أنه من المقرر أن يتم توقيع العقود والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية خلال الفترة المقبلة.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - ناشئات مصر يتوجن ببطولة إفريقيا بالفوز على نيجيريا في أرضها اتحاد الطائرة يكشف لـ في الجول موقفه من إيقاف الزمالك لـ مايا ممدوح

ويحمل لقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في النسخة الماضية فريق مولودية بوسالم التونسي.

بينما يحمل لقب نسخة البطولة للسيدات فريق البنك التجاري الكيني.

كرة طائرة الأهلي للكرة الطائرة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - ناشئات مصر يتوجن ببطولة إفريقيا بالفوز على نيجيريا في أرضها اتحاد الطائرة يكشف لـ في الجول موقفه من إيقاف الزمالك لـ مايا ممدوح رئيس اتحاد الطائرة: لم نجامل أحدا في أزمة ثنائي الأهلي والزمالك كرة طائرة - الأهلي يدعم صفوف السيدات بـ أورليا إيباتومبو كرة سلة - موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. والقنوات الناقلة كرة طائرة - هيكل يتألق برقمين.. تفوق مصري في الإحصائيات الفردية بتصفيات الأولمبياد كرة طائرة - إلى باريس 2024.. منتخب مصر يخسر بصعوبة من فنلندا وهزيمة جديدة لتونس كرة طائرة – مصر تخسر من تركيا.. وهدية من فنلندا منافس الفراعنة المقبل
أخر الأخبار
محمد شريف: أتمنى ذهاب الأهلي بعيدا في كأس العالم للأندية 4 دقيقة | سعودي في الجول
كرة طائرة - الأهلي يستضيف بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات 13 دقيقة | كرة طائرة
في مباراة ويليامز الـ 400.. بلباو يفوز على أتليتكو مدريد 16 دقيقة | الدوري الإسباني
غزل المحلة يعلن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي 18 دقيقة | القسم الثاني
بمشاركة شريف.. الخليج يحقق الفوز الثاني تواليا على حساب الرياض 24 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد - الدرع مستمر مع فيزبريم حتى 2026 38 دقيقة | كرة يد
تشيلسي يفوز على شيفيلد بعد هزيمتين.. ونيوكاسل يعود لسكة الانتصارات ضد فولام 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس يزيد مشاكل مانشستر سيتي قبل كأس العالم للأندية بتعادل قاتل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا