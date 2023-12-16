في مباراة ويليامز الـ 400.. بلباو يفوز على أتليتكو مدريد

حقق أتلتيك بلباو الفوز على أتليتكو مدريد بهدفين دون مقابل على ملعب سان ماميس في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية بلباو في المباراة كل من جوركو جوروزيتا ونيكو ويليامز.

المباراة شهدت المشاركة الـ 400 لإنياكي ويليامز بقميص أتلتيك بلباو.

الفوز رفع رصيد بلباو للنقطة الـ 32 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة الـ 34 في المركز الثالث.

أهدر أويهان سانسيت ركلة جزاء لبلباو في الدقيقة الـ 36 بعد تسديدة الكرة فوق المرمى.

وتقدم جوروزيتا بالهدف الأول لبلباو في الدقيقة الـ 51.

وأضاف نيكو ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة الـ 64 بتسديدة باليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة ضد خيتافي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، بينما سيلعب أتلتيك بلباو مع لاس بالماس.