غزل المحلة يعلن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي

أعلن نادي غزل المحلة إصابة لاعبه عبد الرحمن "بودي" بقطع كامل في الرباط الصليبي والغضروف.

وتعرض بودي للإصابة في اللقاء ضد طنطا الجمعة الماضي في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري المحترفين (الدرجة الثانية أ).

وقال خالد الجميزي طبيب الفريق للمركز الإعلامي للنادي: "الأشعة التي أجراها اللاعب عقب المباراة أثبتت تعرضه بقطع كامل في الرباط الصليبي والغضروف".

ولم يتم ذكر مدة الإصابة وموعد عودته للملاعب مرة أخرى.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحترفين برصيد 22 نقطة.

وارتفع رصيد طنطا للنقطة الـ16 عقب التعادل محتلا المركز الـ11.

ويتصدر بتروجيت جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، ويأتي حرس الحدود في الوصافة بـ24 نقطة، ويحتل لا فيينا المركز الرابع بـ22 نقطة بالتساوي مع غزل المحلة.