كرة يد - الدرع مستمر مع فيزبريم حتى 2026
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 19:36
كتب : FilGoal
أعلن نادي فيزبريم المجري تجديد تعاقد المصري يحيى الدرع لمدة موسمين.
وسيمتد تعاقد الدولي المصري مع بطل المجر حتى 2026.
وشارك يحيى شارك في 16 مباراة وسجل 46 هدفا وحصد 3 ألقاب مع الفريق.
وجاءت ألقابه: البطولة المجرية وكأس المجر ودوري SEHA.
ويمتلك الدرع 68 مباراة بقميص منتخب مصر وسجل 184 هدفا مع الفراعنة.
وسبق أن لعب الدرع لصفوف الأهلي والزمالك وهليوبوليس وإيسبرج الدنماركي.
ويعد فيزبريم الأكثر تتويجا بلقب الدوري المجري برصيد 27 لقبا آخرها موسم 2022-23.
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كرة يد - الدرع مستمر مع فيزبريم حتى 2026 18 دقيقة | كرة يد