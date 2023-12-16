كرة يد - الدرع مستمر مع فيزبريم حتى 2026

خبر في الجول - حمادة عبد الباري يتقدم باستقالته من منصب رئيس جهاز اليد في الزمالك

كرة يد - ديفيز: لم أشك في تتويجنا باللقب رغم إثارة الدقائق الأخيرة أمام الزمالك

كرة يد - محمد إبراهيم: أي لقب ضد الزمالك له طعم آخر .. والأهلي اعتاد أن يكون رقم واحد