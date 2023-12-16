انتهت الدوري المصري - إنبي (1) (0) الإسماعيلي.. خسارة الدراويش
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 18:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والإسماعيلي في الجولة التاسعة من الدوري المصري.
ويحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، ويأتي الإسماعيلي خلفه برصيد 7 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.
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انتهت
ق 69: بطاقة حمراء للإياد العسلاقني بعد العودة لتقنية الفيديو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 15: جووول محمد حامد برأسية يسجل الهدف الأول أمام الإسماعيلي
بداية اللقاء
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