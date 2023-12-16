النتائج السلبية المحلية مستمرة.. دورتموند يتعادل مع أوجسبورج

استمرت سلسلة نتائج بروسيا دورتموند السيئة في الدوري الألماني بالتعادل مع أوجسبورج بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير.

سجل دونيل مالين هدف دورتموند الوحيد في المباراة.

التعادل رفع رصيد دورتموند للنقطة 25 في المركز الخامس بينما توقف رصيد أوجسبورج عند النقطة الـ 18 في المركز العاشر.

وواصل دورتموند سلسلة عدم الفوز في المباريات المحلية للمباراة الرابعة على التوالي على عكس دوري أبطال أوروبا الذي تصدر فيه الفريق مجموعته.

تقدم إرميدين ديميروفيتش بالهدف الأول لأوجسبورج في الدقيقة الـ 23.

وتعادل مالين في الدقيقة الـ 35 مستغلا تمريرة من نيكلاس فولكروج.

وسيلعب دورتموند مباراته المقبلة ضد ماينز يوم الثلاثاء المقبل 19 ديسمبر على ملعب سيجنال إيدونا بارك.