قرارات مجلس الزمالك: تعيين المدير التنفيذي للنادي ورئيس قطاع الناشئين

أعلن نادي الزمالك قرارات اجتماع مجلس الإدارة الذي أقيم اليوم السبت.

وجاءت قرارات الزمالك الذي أعلنها أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك كالآتي:

تعيين المستشار محمد نبيل محرم في منصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك

تعيين محمد حلمي رئيسا لقطاعات الناشئين في نادي الزمالك

اعتماد الأجهزة الفنية والإدارية لكافة الألعاب الرياضية في النادي لموسم 2023-2024

إبرام واعتماد عقود 18 لاعبا من مواليد 2005-2006 بفرق الناشئين لكرة القدم

تعيين محمد عمر سليمان أستاذ طب وجراحة العظام بكلية طب القصر العيني مستشارا طبيا لنادي الزمالك بشكل تطوعي

اعتماد تحقيقات الإدارة القانونية بشأن مخالفات وتجاوزات بعض الأعضاء العاملين بالنادي وإيقاف من ثبت إدانته لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، وشمل الجزاء إيقاف أولياء الأمور حال وقوع المخالفة من الأبناء القصر وشمل القرار 14 عضواً تأكيداً لسياسة النادي في فرض النظام والإنضباط.

اعتماد الهيكل الإداري للنادي والذي تم إعداده بمعرفة أحد أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الهيكلة الإدارية.