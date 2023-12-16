خبر في الجول - حمادة عبد الباري يتقدم باستقالته من منصب رئيس جهاز اليد في الزمالك

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 18:14

كتب : عبد الرحمن فوزي

حمادة عبد الباري

تقدم حمادة عبد الباري رئيس جهاز كرة اليد في نادي الزمالك باستقالته من منصبه في النادي.

وعلم FilGoal.com أن عبد الباري أرسل خطابا إلى مجلس إدارة الزمالك قدم خلاله استقالته من منصبه.

وأن استقالة عبد الباري جاءت بسبب عدم وضوح دوره وصلاحياته داخل نادي الزمالك.

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وطالب عبد الباري خلال خطابه المرسل إلى نادي الزمالك بالحصول على مستحقاته المالية.

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وكان فريق الزمالك لكرة اليد خسر قبل عدة أيام أمام الأهلي في السوبر المصري خلال المباراة التي أقيمت في الإمارات.

ويتولى حاليا أحمد رمضان "هتلر" تدريب فريق كرة اليد في نادي الزمالك.

الزمالك كرة يد حمادة عبد الباري
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