بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يتعادل مع نورويتش سيتي
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 18:12
كتب : FilGoal
تعادل فريق إبسويتش تاون مع نورويتش سيتي بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 22 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.
سام مرسي
النادي : إبسويتش تاون
المباراة شهدت مشاركة سام مرسي في جميع دقائقها برفقة إبسويتش تاون وتجنب الحصول على إنذار خامس سيحرمه من المشاركة في مباراتين متتاليتين إذا حصل عليه.
تقدم إبسويتش في الدقيقة الـ 34 عن طريق ناثان برودهيد في الدقيقة الـ 34.
وتعادل جواناثان رو في الدقيقة الـ 40.
ومع بداية الشوط الثاني عاد رو وسجل هدف التقدم لنورويتش في الدقيقة الـ 49.
وتعادل إبسويتش عن طريق وي بيرنز بتسديدة أرضية في الدقيقة الـ 60.
التعادل رفع رصيد إبسويتش للنقطة الـ 52 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليستر صاحب الصدارة والذي يتبقى له مباراة.
وسيعلب إبسويتش مباراته المقبلة يوم السبت 23 ديسمبر ضد ليدز يونايتد خارج ملعبه.