تعليق نشاط كرة القدم في الكويت لأجل غير مسمى
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 17:45
كتب : FilGoal
علق الاتحاد الكويتي لكرة القدم جميع أنشطته ومسابقاته بداية من صباح اليوم ولأجل غير مسمى.
يأتي ذلك القرار بسبب وفاة أمير الدولة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 عاما.
إيقاف النشاط الكروي في الكويت هو الثالث خلال السنوات الأخيرة بعد الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي في 2015.
كما توقف النشاط في 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا مثله مثل باقي العالم.
ويحتل نادي الكويت صدارة جدول ترتيب الدوري الكويتي برصيد 23 نقطة بعد 10 جولات.
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - كهربا: طموح الأهلي هو النهائي.. وأحب جماهير الاتحاد ولكن الزمالك يشارك في دورة الوحدة الإماراتي الودية تقرير: مدرب تونس يدرس استبعاد ساسي من كأس إفريقيا بقيادة البدري.. الزوراء يودع كأس الاتحاد الآسيوي من دور المجموعات مواعيد مباريات الثلاثاء 12 ديسمبر - انطلاق كأس العالم للأندية.. ودوري أبطال أوروبا المنتخب الأولمبي يتبرع لأهل غزة جوائز كاف - "سير سير سير".. المغرب أفضل منتخب في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - الوداد ينجو في الوقت القاتل.. والترجي يتعادل سلبيا