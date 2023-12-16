تعليق نشاط كرة القدم في الكويت لأجل غير مسمى

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 17:45

كتب : FilGoal

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علق الاتحاد الكويتي لكرة القدم جميع أنشطته ومسابقاته بداية من صباح اليوم ولأجل غير مسمى.

يأتي ذلك القرار بسبب وفاة أمير الدولة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 عاما.

إيقاف النشاط الكروي في الكويت هو الثالث خلال السنوات الأخيرة بعد الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي في 2015.

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كما توقف النشاط في 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا مثله مثل باقي العالم.

ويحتل نادي الكويت صدارة جدول ترتيب الدوري الكويتي برصيد 23 نقطة بعد 10 جولات.

الكويت
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