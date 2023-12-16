كأس العالم للأندية - كوكا: الأهلي سيطر على مباراة اتحاد جدة من الدقيقة الأولى

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 17:36

كتب : FilGoal

أحمد نبيل كوكا - الأهلي ضد اتحاد جدة

يرى أحمد حسن "كوكا" لاعب وسط الأهلي أن فريقه سيطر على مباراة اتحاد جدة من بدايتها إلى نهايتها في كأس العالم للأندية وهذا سر الفوز.

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل.

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وقال كوكا عبر موقع الأهلي الرسمي: "الفوز على اتحاد جدة بداية مهمة للأهلي في كأس العالم للأندية، وكنا نعرف حجم وقيمة الفريق المنافس وهذا ساعدنا في تحقيق الانتصار".

وأضاف "تعاهدنا كلاعبين على الاجتهاد وأن أي لاعب يشارك في المباراة سيكون على قدر المسؤولية، والضغط من البداية على اتحاد جدة منحنا الأفضلية".

وأردف "روح الفريق والتركيز الشديد هما كلمة السر في الفوز على اتحاد جدة بثلاثية بالإضافة إلى تقارب الخطوط والانتشار الجيد والتمرير بشكل صحيح، وكل هذه العوامل ساهمت في السيطرة على مجريات المباراة منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية".

وشدد "بدأت الموسم بشكل جيد مع الأهلي واجتهدت كثيرا وأتدرب بشكل قوي في انتظار الفرصة دائما للمشاركة، وكل لاعبي الأهلي جاهزين للمشاركة في أي وقت وفقا لرؤية الجهاز الفني".

وتابع "أهنئ زملائي والجمهور ومجلس إدارة الأهلي، والجميع شركاء في هذا الفوز الثمين الذي يتعبر بداية لحلم أكبر لنا في كأس العالم للأندية".

وأكد "أهنئ مروان عطية بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، فهو قدم مستوى رائع مثله مثل باقي لاعبي الأهلي".

واستمر في تصريحاته "الأهلي أغلق صفحة مباراة اتحاد جدة ونركز الآن على المواجهة المقبلة ضد فلومينينسي البرازيلي، وهدفنا جميعا هو لقب البطولة".

وأتم "أشكر جمهور الأهلي الذي زحف خلف الفريق وظل يشجعه طوال 90 دقيقة وكل الكلمات لا تكفي لوصفه، شاهدنا جميعا أعداد الجمهور في المدرجات رغم أننا نلعب خارج مصر، أشكرهم كثيرا وأتمنى أن نكون عند حسن ظنهم".

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