دوري المحترفين - حرس الحدود يقترب من الصدارة بإيقاف وادي دجلة بثنائية

واصل حرس الحدود زحفه نحو صدارة دوري المحترفين (الدرجة الثانية أ) بالفوز بنتيجة 2-1 على وادي دجلة في ختام الجولة 12.

وسجل محمود ممدوح ومحمود أبو جودة ثنائية حرس الحدود.

فيما سجل محمود دياسطي هدف دجلة الوحيد.

وارتفع رصيد دجلة لـ 24 نقطة بفارق نقطتين عن بتروجت المتصدر.

فيما توقف رصيد دجلة عند 21 نقطة في المركز الخامس.

وإليكم نتائج جميع مباريات الجولة 12 بعد نهايتها:

النصر للتعدين 0-1 دكرنس

بترول أسيوط 0-2 القناة

السكة الحديد 0-0 جمهورية شبين

راية 2-1 المصرية للاتصالات

لافيينا 2-2 أسوان

بروكسي 2-1 النجوم

أبو قير للأسمدة 1-3 بتروجت

طنطا 0-0 غزل المحلة

مصر للمقاصة 2-1 مكادي

وادي دجلة 1-2 حرس الحدود

وارتقى محمود ممدوح لصدارة ترتيب هدافي الدوري بالتساوي مع إسماعيل بامبا برصيد 7 أهداف.

وجاء ترتيب الهدافين:

إسماعيل بامبا - بتروجت 7

محمود ممدوح - حرس الحدود 7

نانا أنتوي - طنطا 6

حسام بركات - بروكسي 6