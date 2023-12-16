دوري المحترفين - حرس الحدود يقترب من الصدارة بإيقاف وادي دجلة بثنائية

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 17:27

كتب : رضا السنباطي

حرس الحدود قبل لقاء الأهلي

واصل حرس الحدود زحفه نحو صدارة دوري المحترفين (الدرجة الثانية أ) بالفوز بنتيجة 2-1 على وادي دجلة في ختام الجولة 12.

وسجل محمود ممدوح ومحمود أبو جودة ثنائية حرس الحدود.

فيما سجل محمود دياسطي هدف دجلة الوحيد.

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وارتفع رصيد دجلة لـ 24 نقطة بفارق نقطتين عن بتروجت المتصدر.

فيما توقف رصيد دجلة عند 21 نقطة في المركز الخامس.

وإليكم نتائج جميع مباريات الجولة 12 بعد نهايتها:

النصر للتعدين 0-1 دكرنس

بترول أسيوط 0-2 القناة

السكة الحديد 0-0 جمهورية شبين

راية 2-1 المصرية للاتصالات

لافيينا 2-2 أسوان

بروكسي 2-1 النجوم

أبو قير للأسمدة 1-3 بتروجت

طنطا 0-0 غزل المحلة

مصر للمقاصة 2-1 مكادي

وادي دجلة 1-2 حرس الحدود

وارتقى محمود ممدوح لصدارة ترتيب هدافي الدوري بالتساوي مع إسماعيل بامبا برصيد 7 أهداف.

وجاء ترتيب الهدافين:

إسماعيل بامبا - بتروجت 7

محمود ممدوح - حرس الحدود 7

نانا أنتوي - طنطا 6

حسام بركات - بروكسي 6

حرس الحدود الدرجة الثانية دوري المحترفين
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