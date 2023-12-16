رسالة من كهربا لجمهور اتحاد جدة بعد فوز الأهلي

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي رسالة إلى جماهير ناديه السابق اتحاد جدة عقب الفوز الذي حققه المارد على عميد الأندية السعودية.

وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت "هاردلك من أعماق قلبي لنادي الاتحاد السعودي، وشكرا لن تكفي لجمهور الذهب على حسن الاستقبال ليا في الملعب".

وواصل "كانت مباراة قمة فنيًا وجماهيريآ استمتع بها الجميع، مع تمنياتي لكم دائما وأبدا بالتوفيق".

هاردلك من أعماق قلبي لنادي الاتحاد السعودي ، وشكراً لن تكفي ل جمهور الذهب على حسن الاستقبال ليا في الملعب .. كانت مباراة قمة فنيًا وجماهيريآ استمتع بها الجميع🙏🏻 مع تمنياتي لكم دائماً وابداً بالتوفيق 💛🖤 pic.twitter.com/lhI17oGOqq — mahmoud kahraba (@MKahraba) December 16, 2023

وسبق ولعب كهربا عامين في صفوف الاتحاد حينما كان معارا من الزمالك من عامي 2016 لـ2018.

وخاض كهربا مع الاتحاد 53 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 9 آخرين.

وتوج كهربا مع الاتحاد بكأس خادم الحرمين وكأس ولي العهد.

























































































































وانتصر الأهلي على اتحاد جدة في ملعب الجوهرة المشعة مساء أمس الجمعة بثلاثة أهداف لهدف في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وضرب الأهلي موعدا ناريا مع فلومينينسي البرازيلي لملاقاته في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل.

وسيقام اللقاء على ملعب الجوهرة أيضا وسينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وحال انتهى اللقاء بالتعادل يتم اللجوء لوقت إضافي.

ووصل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة من أصل 9 مشاركات، وللمرة الرابعة على التوالي.

ويعد الأهلي أكثر فريق وصل لمرحلة نصف نهائي كأس العالم للأندية برصيد 5 مرات متفوقا على ريال مدريد صاحب الـ 5 مشاركات.

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