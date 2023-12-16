مدير الدوري السعودي يتحدث عن إمكانية ضم مبابي

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 14:33

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - سان جيرمان ونيوكاسل

تحدث مايكيل إيمينالو مدير الدوري السعودي عن إمكانية ضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا.

وقال مدير الدوري السعودي لصحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم السبت: "المحادثات مفتوحة مع مبابي، لكننا لا نعرف ما يريده".

وأكمل "موقفنا واضح، كل اللاعبين يعرفون أين نحن وإن كان هناك أي اهتمام من قبل كيليان ليصبح جزءا مما نبنيه هنا حاليا أو في المستقبل فلا يمكن رفض ذلك الأمر".

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وأتم، هو لاعب أنا معجب به".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت في الصيف الماضي أن سان جيرمان كان على استعداد للموافقة على عرض الهلال لبيع مبابي لكن اللاعب فضل البقاء ي باريس.

وينتهي تعاقد مبابي بنهاية الموسم الجاري ويمكن للطرفين الاتفاق على تمديده لموسم آخر.

وكان مبابي قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد في عام 2022 مجانا لكنه في النهاية وعقب موافقته على العرض تراجع عن قراره واستمر في باريس وجدد عقده.

سان جيرمان الدوري السعودي مبابي
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