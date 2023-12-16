مؤتمر أنشيلوتي: سنواجه خصما قويا.. ولسنا في عجلة من أمرنا لتجديد التعاقد

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه ليس في عجلة من أمره بشكل تجديد تعاقده مع النادي الإسباني.

وينتهي تعاقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في صيف 2024 وارتبط كثيرا بالانتقال لتدريب منتخب البرازيل عقب نهاية مدة التعاقد.

وقال أنشيلوتي قبل مواجهة فياريال: " تجديد التعاقد؟ إذا كان النادي سعيدا فأنا كذلك.لسنا في عجلة من أمرنا للتجديد ولا توجد مشاكل".

وأضاف"نحن قريبون من أعياد الميلاد، لكننا نواجه فريقا رائعا وخصما قويا غدا (فياريال). لقد وصلنا في الوقت المناسب والنتائج تثبت ذلك. أرى أن المجموعة متحمسة ومتشوقة لإنهاء 2023 بشكل جيد".

"مسدد ضربات الجزاء؟ في العام الماضي كان بنزيمة ومودريتش ولكن منذ هذا الموسم خوسيلو يسدد بشكل جيد للغاية، لا أعرف ما هو الترتيب لكنني لا أشعر أن هناك مشكلة في ركلات الترجيح".

"إندريك يتحسن بشكل جيد للغاية، لقد جاء لزيارتنا وتحدثنا معه. لكن حتى شهر يوليو لن نتمكن من الاعتماد عليه. نحن ندير الموسم بشكل جيد، رغم الإصابات التي مررنا بها. أشعر بالثقة، هذا أمر مؤكد".

ويلعب ريال مدريد أمام فياريال غدا الأحد ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة خلف جيرونا المتصدر برصيد 41 نقطة.