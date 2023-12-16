الشناوي: نعمل للتأهل إلى نهائي كأس العالم.. وأغلقنا صفحة اتحاد جدة

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 13:15

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي يحتفل بتصديه لركلة جزاء بنزيمة في لقاء الأهلي ضد اتحاد جدة

قال محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي إن ناديه أغلق صفحة مباراة اتحاد جدة ويعمل الآن لمواجهة فلومينينسي من أجل التأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2023.

وتحدث الشناوي لموقع الأهلي الرسمي قائلا: "أهنئ الجماهير واللاعبين ومجلس الإدارة بالفوز على الاتحاد والتأهل إلى نصف النهائي".

وواصل "كنا في أتم حالة من التركيز من أجل المباراة وأشكر الجمهور الذي يعد اللاعب رقم واحد بالنسبة لنا دائما ووجوده هو ما ساهم في الفوز".

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وأردف "أغلقنا صفحة مبااة الاتحاد وبدأنا من اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة من أجل إسعاد الجماهير التي تستحق الكثير منا".

وأكمل "التنافس بين الجماهير أمر طبيعي، ومن حق جمهور كل فريق أن يشجع لاعبيه ويدعمهم بطريقته، ونفس الأمر بالنسبة ‏لتناول الإعلام للمباريات، ولكن اللاعبين تركيزهم بالكامل في التدريبات والمباريات فقط، ولا نهتم بشيء إلا إسعاد ‏جماهيرنا".

وعن التصدي لركلة جزاء من كريم بنزيمة قال: "تلك الركلة ومثلها في البطولة الماضية من ريال مدريد وقبلهما ركلتين في النسخة التي سبقت البطولة الحالية كل هذه الأمور من الماضي وأركز الآن في المباراة المقبلة فقط".

وتابع ""التوفيق كان حليفا لنا أمام اتحاد جدة، بعكس ‏الفترة الماضية التي غاب عنا فيها التوفيق، ولهذا ظهرنا بشكلنا ومستونا المعتاد، وسجلنا أكثر من هدف وتصديت لركلة جزاء مهمة، وفي النهاية حققنا المطلوب، والآن لا نشغل أنفسنا سوى بالعمل من أجل الفوز فيما هو قادم".

وأتم الشناوي حديثه "الأهلي هو رقم واحد في إفريقيا ونعمل الآن للوصول إلى النهائي ونحن نمثل مصر وليس النادي فقط والكل يجتهد من أجل الجماهير".

وانتصر الأهلي على اتحاد جدة في ملعب الجوهرة المشعة مساء أمس الجمعة بثلاثة أهداف لهدف في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وضرب الأهلي موعدا ناريا مع فلومينينسي البرازيلي لملاقاته في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل.

وسيقام اللقاء على ملعب الجوهرة أيضا وسينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وحال انتهى اللقاء بالتعادل يتم اللجوء لوقت إضافي.

ووصل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة من أصل 9 مشاركات، وللمرة الرابعة على التوالي.

ويعد الأهلي أكثر فريق وصل لمرحلة نصف نهائي كأس العالم للأندية برصيد 5 مرات متفوقا على ريال مدريد صاحب الـ 5 مشاركات.

الشناوي الأهلي كأس العالم للأندية
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