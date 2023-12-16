دوري المحترفين - بيان غاضب من أسوان بشأن التحكيم وطلب من اتحاد الكرة

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 13:05

كتب : رضا السنباطي

أسوان

أصدر مجلس إدارة نادي أسوان بيانا غاضبا بشأن القرارات التحكيمية خلال مباريات الفريق الأخيرة.

وتعادل أسوان أمام لافيينا بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 12 من دوري المحترفين.

وقال أسوان في بيانه: "يرفض مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة الشافعى صالح و بكل أسف معربا عن إستيائه من الممارسات والأخطاء التحكيمية التى يتعرض لها فريق الكرة الأول ضمن مسابقة دورى القسم الثانى ( المحترفين ) لموسم 2023 / 2024 مما أثار حفيظة وغضب الجميع لدى مسئولى وجماهير النادي".

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"فمنذ إنطلاق المسابقة عمدت لجنة الحكام بالإتحاد المصرى لكرة القدم على تعيين حكام الصف الثانى والثالث والدفع بالحكام الشباب دون خبرات مؤهله لإدارة مباريات المسابقة دون مراعاة لتاريخ وجماهيرية الأندية التى تشارك بالمسابقة مما نتج عنه عدة أخطاء تحكيمية مؤسفة تسببت فى التأثير على نتائج المباريات التى كان نادى أسوان طرفا فيها ومنها :

- الجولة الرابعة أسوان وجمهورية شبين بإدارة الحكم / أحمد عبد السميع والذى إرتكب جملة من الأخطاء والقرارات العكسية طوال اللقاء ودخل فى مصادمات مع اللاعبين والأحهزة الفنية وكادت المباراة تنتهى بما لا يحمد عقباه.

- الجولة الحادية عشر مباراة أسوان وبترول أسيوط بإدارة الحكم محمد عبد العليم والذى تغاضى بعناد شديد عن إحتساب ركلتى جزاء وعدم إحتساب هدف صحيح لأسوان بإعتراف خبراء التحكيم.

- الجولة الثانية عشر مباراة لافيينا إف سى وأسوان بإدارة الحكم/ محمد عبد العزيز والذى فاجأ الجميع بإحتساب ركلة جزاء غير صحيحة لأصحاب الأرض ليحرم أسوان من الفوز والثلاث نقاط بتدخل مباشر فى توجية نتيجة المباراة. وإزاء هذه الوقائع يأسف نادى أسوان لكل هذه الأخطاء التحكيمية المهدرة لجهود وحقوق فريقنا".

وتابع "يبدى نادى أسوان إندهاشه فى ظل تعمد لجنة الحكام بغياب كل آليات تطبيق وتحقيق العدالة المنصفة من عدم تعيين حكام دوليين أو حكام الصف الأول حسب أهمية المباريات ومراعاة جماهيرية الفرق الكبيرة والمتنافسة مما ينذر بكثير من المخاوف والتساؤلات بشأن مستقبل المسابقة التى فرضها إتحاد الكرة على الجميع مهدرا حقوق الأندية فى ظل غيبه مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص ".

وأتم نادي أسوان في بيانه"يطالب مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى إتحاد الكرة ولجنة الحكام بضرورة الدفع بالحكام الدوليين لإدارة مباريات المسابقة مما يساهم فى توفير أجواء الثقة والعدالة لكل الفرق فى ظل غياب تطبيق تقنية الڤار VAR ونادى أسوان لن يقف موقف المتفرج مكتوفى الأيدى بل سيظل مدافعا عن حقوقه عبر القنوات الشرعية ولن نقبل بتكرار ما حدث مطالبين إتحاد الكرة بالإلتزام بمسئولياته ومن أهمها تطبيق العدالة والوقوف على مسافة واحدة بين جميع عناصر منظومة كرة القدم المصرية ".

ولعب أسوان 12 مباراة خلال الموسم الحالي من دوري المحترفين وحقق 3 اتتصارات ونال 4 هزائم وتعادل في 5 مباريات.

ويتصدر بتروجت ترتيب دوري المحترفين برصيد 26 نقطة، فيما يحتل أسوان المركز الـ15 برصيد 14 نقطة.

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