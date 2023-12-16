جيسوس بعد استبعاد قائد الفريق: الهلال فوق الجميع

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 11:22

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

أرجع جورج جيسوس مدرب الهلال قرار استبعاد سلمان الفرج قائد الفريق من مواجهة الوحدة لقرار انضباطي.

وفاز الهلال على الوحدة 2-0 ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي لينفرد بالصدارة برصيد 47 نقطة.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي: "ابعاد الفرج قرار انضباطي اتخذته بنفسي بعد التصرف الذي بدر منه، ولا أريد الافصاح عنه، والهلال فوق الجميع والمشاكل يتم حلها داخل النادي".

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وأضاف مدرب الهلال "كنا نتوقع مباراة صعبة نظرا لما يمتلكه فريق الوحدة من لاعبين دوليين في منتخبات مختلفة، ولكننا حققنا نتيجة جيدة، وسنسعى إلى مواصلة الانتصارات في جميع المسابقات".

وتابع "اللاعبون ينفذون الأوامر الفنية داخل الملعب وهناك تجانس بينهم، وهذا أمر مهم، ويهمنا مصلحة الفريق وسعيد جدا بالوصول إلى هذه المرحلة ولا أخشى فارق النقاط في صدارة الدوري".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة وبفارق 10 نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه لكن فريق البرتغالي كريستيانو رونالدو لعب مباراة أقل.

جورجي جيسوس الهلال السعودي الدوري السعودي
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