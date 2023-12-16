جوارديولا: لا أريد من لاعبي سيتي أن يكونوا يائسين للفوز بكأس العالم.. ونجاحنا ليس بسبب المال

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 11:11

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يرغب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ألا يكون لاعبي فريقه يائسين بشدة للفوز بكأس العالم للأندية 2023.

وسيبدأ سيتي مشواره في البطولة من الدور نصف النهائي بملاقاة أوراوا ريدز الياباني في 19 ديسمبر الجاري.

وسيلتقي الفائز في النهائي مع المنتصر من مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.

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وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي قائلا: "أريد ألا يكون لاعبو مانشستر سيتي يائسين للفوز بكأس العالم للأندية بل أريدهم يتحلون بالهدوء وأن يلعبوا مباراتين، إن فزنا بالأول يستحقون الإشادة ولعب النهائي".

وأكمل "إن لم نفز بها نأمل أن نتوج بالبطولة بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا في مرة مقبلة في المستقبل، ومن ثم نعود للمشاركة في المسابقة".

وعن القول بإن نجاح مانشستر سيتي يعود إلى توفر الأموال لناديه لإنفاقها رد بيب بحسم "أؤمن أن نجاح مانشستر سيتي كان استثنائيا، أعتقد أن الأندية الأخرى تؤمن أن الأمر لم يكن سهلا وإلا لكانوا فعلوا ذلك".

وشدد "ولكنهم لم يفعلوه ونحن فعلناه".

وكان سيتي توج الموسم الماضي بالثلاثية التاريخية للمرة الأولى في تاريخ النادي والثانية في تاريخ أندية إنجلترا بعد جاره وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

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