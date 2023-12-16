كولر يبدأ التحضير لنصف نهائي كأس العالم بإعادة مشاهدة لقاء اتحاد جدة

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 10:45

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - مارسيل كولر

لم يهدر مارسيل كولر المدير الفني الوقت من أجل الاستعداد لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 وبدأ بالتحضير له بعد ساعات قليلة من الانتصار على اتحاد جدة.

ونشر كولر صورا له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم السبت وكتب قائلا: "لذا كالعادة، سأشاهد المباراة بأكملها الآن".

وأتم "شكرا لجميع المشجعين الذين جاؤوا لدعمنا، تصبحون على خير".

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وانتصر الأهلي على اتحاد جدة في ملعب الجوهرة المشعة مساء أمس الجمعة بثلاثة أهداف لهدف في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وضرب الأهلي موعدا ناريا مع فلومينينسي البرازيلي لملاقاته في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل.

وسيقام اللقاء على ملعب الجوهرة أيضا وسينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وحال انتهى اللقاء بالتعادل يتم اللجوء لوقت إضافي.

ووصل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة من أصل 9 مشاركات، وللمرة الرابعة على التوالي.

ويعد الأهلي أكثر فريق وصل لمرحلة نصف نهائي كأس العالم للأندية برصيد 5 مرات متفوقا على ريال مدريد صاحب الـ 5 مشاركات.

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