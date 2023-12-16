مواعيد مباريات اليوم السبت 16-12-2023 والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي ومانشستر سيتي وبرشلونة

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 10:24

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - ليفاندوفسكي

تقام اليوم مباراة وحيدة في الدوري المصري في ختام الجولة التاسعة ستجمع بين إنبي والإسماعيلي.

وستقام المباراة في السابعة مساء وستذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وفي الدوري الإنجليزي سيواجه مانشستر سيتي منافسه كريستال بالاس في تمام الخامسة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

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كما سيواجه تشيلسي منافسه شيفيلد يونايتد في الوقت ذاته عبر قناة "بي إن سبورتس 1 إكسترا".

وفي إسبانيا سيواجه فالنسيا منافسه برشلونة في العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويلتقي الرياض مع الخليج الذي يضم بين صفوفه محمد شريف في الخامسة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

ويلتقي أوجسبورج مع بروسيا دورتموند في الرابعة والنصف عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

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الإسماعيلي برشلونة مانشستر سيتي تشيلسي الخليج
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