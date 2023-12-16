كأس العالم للأندية - 10 أرقام تحققت من فوز الأهلي على اتحاد جدة

تحققت 10 أرقام مختلفة لـ الأهلي ولاعبيه وكذلك على مستوى المدربين بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي والوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-1 على اتحاد جدة ووصل للمربع الذهبي وسيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي.

وإليكم 10 أرقام تحققت من فوز الأهلي على اتحاد جدة.

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6 مربع ذهبي

وصل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية في 6 مناسبات كأكثر فريق في تاريخ كأس العالم للأندية يصل لتلك المرحلة.

الأهلي فض الشراكة مع ريال مدريد (5 مناسبات) وأصبح في الصدارة.

وجاءت مشاركات الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية: 2006 – 2012 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023.

كولر يعادل موسيماني

تعادل مارسيل كولر مع بيتسو موسيماني في الوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية مع الأهلي.

مانويل جوزيه – 2006 وحقق المركز الثالث

حسام البدري – 2012 وحقق المركز الرابع

بيتسو موسيماني – 2020 وحقق المركز الثالث

بيتسو موسيماني – 2021 وحقق المركز الثالث

مارسيل كولر – 2022 وحقق المركز الرابع

مارسيل كولر – 2023 وحقق .....

13 مباراة

أصبح حسين الشحات أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية مشاركة في المباريات برصيد 13 مباراة.

وجاء سجل مشاركات الشحات بواقع 4 مع العين الإماراتي و9 مع الأهلي.

الشحات مجددا

أصبح حسين الشحات ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يسجل في 4 نسخ مختلفة بعد كريم بنزيمة.

وسجل الشحات في نسخ 2018 مع العين الإماراتي – 2020 و2022 و2023 مع الأهلي.

ووصل الشحات للهدف الرابع في كأس العالم للأندية (3 مع الأهلي و1 مع العين).

كما تعادل مع محمد أبو تريكة وسالم الدوسري كأفضل هداف عربي في مونديال الأندية برصيد 4 أهداف.

وتساوى في المركز الثاني بترتيب هدافي الأهلي مع أحمد عبد القادر وأمادو فلافيو برصيد 3 أهداف خلف أبو تريكة (4).

الحمراء الثالثة

أشهر الحكم الفنزويلي البطاقة الحمراء في وجه أنتوني موديست لتصبح الثالثة من نصيب لاعب للأهلي في البطولة عبر تاريخها وهي من نصيب:

أيمن أشرف ضد بالميراس في 2021 في نصف نهائي.

خالد عبد الفتاح ضد فلامنجو في 2022 في مباراة المركز الثالث.

أنتوني موديست ضد اتحاد جدة في 2023 في الدور الثاني.

معلول مرتين

أصبح علي معلول ثاني أفضل هداف أجنبي للأهلي في كأس العالم للأندية برصيد هدفين بعد الأنجولي أمادو فلافيو صاحب الثلاثة أهداف.

وأفضل هداف تونسي في كأس العالم للأندية بتسجيل هدفين بالتساوي مع أنيس البدري لاعب الترجي.

وأصبح علي معلول خامس اللاعبين تسجيلا للأهداف من علامة الجزاء في مونديال الأندية برصيد هدفين بعد كل من:

سالم الدوسري – الهلال السعودي

جابريل باربوسا – فلامنجو البرازيلي

أندريه بيير جينياك – أونال تيجريس المكسيكي

خيراردو تورادو – كروز أزول المكسيكي

الأهلي يتفوق على عرب آسيا

حقق الأهلي 3 انتصارات في 4 مواجهات أمام عرب آسيا في كأس العالم للأندية وحافظ على شباكه في 2 منها.

خسر الأهلي المواجهة الأهلي بهدف محمد نور أمام اتحاد جدة في 2005.

وفاز على الدحيل القطري في نسخة 2020 بهدف حسين الشحات.

واكتسح الهلال السعودي بنتيجة 4-0 في مباراة المركز الثالث لنسخة 2021 بثنائية ياسر إبراهيم وهدفا أحمد عبد القادر وعمرو السولية.

وأخيرا انتصر بنتيجة 3-1 على اتحاد جدة في 2023 بأهداف علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور.

9 انتصارات

وصل الأهلي لـ 9 انتصارات من 23 مباراة خاضها في كأس العالم للأندية وهو ثاني أكثر فريق تحقيقا للفوز في البطولة بعد ريال مدريد (12 انتصار من 14 مباراة).

انتصارات الأهلي جاءت كالتالي:

الأهلي 2×0 أوكلاند سيتي النيوزيلاندي – 2006

الأهلي 2×1 كلوب أمريكا المكسيكي – 2006

الأهلي 2×1 سينفريتشي هيروشيما الياباني – 2012

الأهلي 1×0 الدحيل القطري – 2020

الأهلي 1×0 مونتييري المكسيكي – 2021

الأهلي 4×0 الهلال السعودي – 2021

الأهلي 3×0 أوكلاند سيتي النيوزيلاندي – 2022

الأهلي 1×0 سياتل ساوندرز الأمريكي – 2022

الأهلي 3× 1 اتحاد جدة السعودي – 2023

الهداف الـ 14

أصبح إمام عاشور اللاعب رقم 14 الذي يسجل للأهلي في كأس العالم للأندية.

سبق لمعلول والشحات من قبل التسجيل والعدد مرشح للزيادة.

وإليكم ترتيب هدافي الأهلي تاريخيا في البطولة برصيد 27 هدفا.

محمد أبو تريكة – 4

أحمد عبد القادر – 3

حسين الشحات – 3

أمادو فلافيو – 3

ياسر إبراهيم – 2

علي معلول – 2

عماد متعب – 2

محمد مجدي أفشة – 1

عمرو السولية – 1

السيد حمدي – 1

محمد هاني – 1

بيرسي تاو – 1

محمد شريف - 1

إمام عاشور – 1

قفاز الشناوي

تصدى الشناوي لركلة جزاء نفذها كريم بنزيمة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتصدى فيها الشناوي لركلة جزاء بمونديال الأندية، بعدما منع تسديدة لوكا مودريتش في نصف نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد.

واستقبل الشناوي هدفين من علامة الجزاء في تاريخ مشاركته بالبطولة جاءا عن طريق جابريل باربوسا في مباراة المركز الثالث بالنسخة الماضية.

وتعد تلك ضربة الجزاء الـ 11 التي يتصدى لها كولر مع الأهلي في جميع المسابقات.