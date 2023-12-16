هدية لـ إنتر.. جنوى يتعادل مع يوفنتوس ويفسح الطريق للمتصدر
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 00:54
كتب : FilGoal
تعادل جنوى مع ضيفه يوفنتوس بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم فيديريكو كييزا للسيدة العجوز من ركلة جزاء في الدقيقة 28.
وتعادل ألبرت جودموندسون في الدقيقة 48 للفريق صاحب الأرض.
التعادل رفع رصيد جنوى إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا.
أما لـ يوفنتوس فكان خبرا سيئا، حيث تجمد رصيده عند 37 نقطة، ليفقد فرصة الصعود مؤقتا إلى الصدارة.
ولا تزال الصدارة مع إنتر ميلان برصيد 38 نقطة، وله مباراة يوم الأحد في ضيافة لاتسيو، تمنحه الفرصة لزيادة الفارق إلى 4 نقاط.
هذا التعادل هو الثاني للبيانكونيري في آخر 5 مباريات، حيث تعادل مع إنتر في 26 نوفمبر الماضي.
بعد ذلك فاز فريق السيدة العجوز على مونزا ثم نابولي حامل اللقب، قبل أن يتعثر مجددا.
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