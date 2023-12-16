اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 00:23

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون العرب - أنتوني موديست

لم يشارك أنتوني موديست سوى 3 دقائق في مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي والسبب بطاقة حمراء أنهت مشاركته في المباراة سريعا.

وانتصر الأهلي على بطل الدوري السعودي بنتيجة 3-1 في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

وشارك موديست في الدقيقة 87 وأشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجهه في الدقيقة 90 بسبب تدخل قوي بالمرفق على أحمد حجازي.

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فماذا تقول اللائحة بعد طرد موديست؟

"إذا طُرد لاعب أو مسؤول فريق نتيجة لبطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة، فسيتم إيقافه تلقائيا عن المباراة اللاحقة لفريقه. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم فرض عقوبات إضافية في حالة البطاقة الحمراء المباشرة".

وهو ما يعني أن المهاجم الفرنسي سيغيب عن لقاء الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.

وربما تزيد العقوبة إذا قررت لجنة الانضباط في البطولة إيقافه لأكثر من مباراة واحدة، وهو ما سيعني أن مشاركته حينها انتهت في البطولة.

تفاصيل مواجهة الأهلي ضد فلومينينسي

يقام اللقاء يوم الاثنين على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في نصف النهائي الأول لكأس العالم للأندية.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وحال انتهى اللقاء بالتعادل يتم اللجوء لوقت إضافي.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة الفائز بين أوراوا ريد ديفيلز الياباني، ومانشستر سيتي في نصف النهائي الآخر.

وسيلتقي الخاسران من نصف النهائي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتستضيف مدينة جدة السعودية منافسات كأس العالم للأندية حتى 22 ديسمبر الجاري.

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