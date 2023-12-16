كأس العالم للأندية - مرتجي: المباراة المقبلة فارقة في تاريخ الأهلي.. ولدينا أفضل فريق بإفريقيا

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 00:07

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأول في السعودية كأس العالم للأندية - خالد مرتجي

شدد خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي ورئيس بعثة الفريق في كأس العالم للأندية 2023 على أن الفريق يسعى للوصول لمنصة التتويج للمرة الرابعة في تاريخه بالبطولة.

وانتصر الأهلي في بداية مشواره على الاتحاد بنتيجة 3-1 في الدور الثاني من مونديال الأندية وسيواجه فلومينينسي البرازيلي.

وقال مرتجي رئيس البعثة عبر أون تايم سبورتس 1: "متفائل بالبعثة والكل يريد تسطير تاريخ للأهلي لزيادة السجلات والبطولات ونريد إضافة شيء جديد للنادي".

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وتابع "محمود الخطيب رئيس النادي قال للاعبين سنفرح اليوم ثم نستعد لمباراة المربع الذهبي بدءا من الغد، وأعتبر أن المباراة المقبلة فارقة في تاريخ النادي إذا حققنا الفوز ونريد إسعاد الجماهير".

وأكمل "قلت من قبل لوسائل الإعلام أن لدينا أفضل فريق في إفريقيا، ولا نريد أن نفرح بشكل زائد وسنركز بشكل كبير لنتواجد على منصة التتويج للمرة الرابعة".

وأردف "بعد المباراة تواصلنا مع العامري فاروق للاطمئنان على صحته، ونسأل الله شفاءه".

وواصل "كولر يريد تقديم شيء وحبه للجماهير يخلق له دوافع قوية وفعلا يستحق، ولديه لاعبين على أعلى مستوى، ومجلس الإدارة موفر كل الإمكانيات".

وأتم "الخطيب قال للاعبين نحن الأهلي ولدينا واحد من أعظم مدربي العالم ويجب أن تقدموا شيئا للجماهير".

وعبر قناة أون تايم سبورتس 2 صرّح قائلا: "كان نفسي في 4 أهداف عشان يكون الاتحاد زي الهلال"

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