كأس العالم للأندية - كولر: في الأهلي نلعب دائما من أجل الفوز.. ونفكر حاليا بنصف النهائي

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أن الفريق يخوض كل مباراة بشكل منفصل عن الآخر بعد الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 في كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي للمربع الذهبي للمرة السادسة في تاريخه من أصل 9 مشاركات في البطولة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "كل مباراة منفصلة لا يمكن اللعب بنفس المستوى فالخصم يتغير، اليوم لعبنا جيدا وسجلنا أهداف وكل لاعب قدم مستوى مميز".

وأكمل "في الأهلي نلعب دائما من أجل الفوز، واللاعبون قدموا المطلوب منهم على أفضل ما يكون، واستحقوا الفوز بهذه ‏النتيجة".

وأردف "نفكر في نصف النهائي حاليا، فريق فلومينينسي البرازيلي قوي وشاهدت لهم النهائي الأخير أمام بوكا جونيورز ولن أتحدث عن النهائي فالوقت مبكر".

وأتم "أنا من سويسرا وهي بلد بارد وهنا درجة الحرارة معتدلة جدا، وهذا شيء عظيم لنا، اليوم لعبنا بملعب رائع، وأعتقد من المهم أن تشعر في الارتياح حتى تقدم مستوى مميز كما حدث اليوم".

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وكرس الأهلي عقدته لأندية عرب آسيا بالفوز في 3 مواجهات من 4 حيث انتصر على الدحيل القطري 1-0 والهلال السعودي 4-0 والاتحاد السعودي 3-1، وكانت خسارته الوحيدة في 2005 أمام الاتحاد بهدف دون رد.

وسيلتقي الأهلي مع فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل على نفس الملعب.