كأس العالم للأندية - مروان عطية: بكائي بعد جائزة رجل المباراة؟ الفترة الماضية كانت صعبة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 23:45

كتب : FilGoal

مؤتمر مروان عطية

أوضح مروان عطية لاعب الأهلي سبب بكاءه بعد حصد جائزة رجل المباراة خلال مباراة الفريق ضد اتحاد جدة.

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-1 على اتحاد جدة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023 ووصل للمربع الذهبي.

وقال مروان خلال المؤتمر الصحفي: "كأس العالم حلم لكل لاعب، وتفكيرنا منذ وصولنا في أول يوم إلى السعودية هو اللعب في نهائي البطولة".

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وأوضح "بكائي بعد الحصول على جائزة رجل المباراة؟ شعور عظيم الفترة الماضية كانت صعبة أشكر المدرب واللاعبين، الجائزة هي ترجمة لمجهود زملائي".

وبذلك أصبح عطية سابع لاعب يفوز بالجائزة مع الأهلي في مونديال الأندية، وثامن لاعب مصري عموما.

وفاز بالجائزة أيمن أشرف أمام الدحيل القطري، ومحمد الشناوي أمام بالميراس البرازيلي في نسخة 2020.

بينما فاز بها رامي ربيعة أمام مونتيري المكسيكي، وياسر إبراهيم أمام الهلال السعودي في نسخة 2021.

وفاز بها أيضا محمد شريف أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ومحمد مجدي أفشة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في نسخة 2020.

أما المصري الذي فاز بها بعيدا عن الأهلي، فهو لاعب الأهلي الحالي حسين الشحات، حيث حصد الجائزة مع العين الإماراتي أمام الترجي التونسي في نسخة 2018.

وسجل ثلاثية الأهلي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 21، وحسين الشحات في الدقيقة 59، وإمام عاشور في الدقيقة 62، بينما سجل كريم بنزيمة هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 92.

وتصدى محمد الشناوي لركلة جزاء من بنزيمة في الدقيقة 45.

وبذلك يتأهل الأهلي لملاقاة فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين 18 ديسمبر في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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