كأس العالم للأندية - مروان عطية: بكائي بعد جائزة رجل المباراة؟ الفترة الماضية كانت صعبة
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 23:45
كتب : FilGoal
أوضح مروان عطية لاعب الأهلي سبب بكاءه بعد حصد جائزة رجل المباراة خلال مباراة الفريق ضد اتحاد جدة.
مروان عطية
النادي : الأهلي
وانتصر الأهلي بنتيجة 3-1 على اتحاد جدة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023 ووصل للمربع الذهبي.
وقال مروان خلال المؤتمر الصحفي: "كأس العالم حلم لكل لاعب، وتفكيرنا منذ وصولنا في أول يوم إلى السعودية هو اللعب في نهائي البطولة".
وأوضح "بكائي بعد الحصول على جائزة رجل المباراة؟ شعور عظيم الفترة الماضية كانت صعبة أشكر المدرب واللاعبين، الجائزة هي ترجمة لمجهود زملائي".
وبذلك أصبح عطية سابع لاعب يفوز بالجائزة مع الأهلي في مونديال الأندية، وثامن لاعب مصري عموما.
وفاز بالجائزة أيمن أشرف أمام الدحيل القطري، ومحمد الشناوي أمام بالميراس البرازيلي في نسخة 2020.
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