كأس العالم للأندية - تاو: هدفنا كان خوض مباراة عادية أمام خصم قوي وفزنا

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 23:00

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي - اتحاد جدة

أوضح بيرسي تاو لاعب الأهلي أن فريقه كان هدفه خوض مباراة عادية أمام خصم قوي.

وانتصر الأهلي على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

وقال بيرسي تاو عبر SSC السعودية: "سعداء للغاية بالنتيجة، نحن هنا للفوز ولعبنا بشكل جيد".

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وأضاف "هدفنا كان خوض مباراة عادية أمام خصم قوي وأن نسجل أهدافا وألا نستقبل، لكننا استقبلنا هدفا وفزنا في النهاية".

وأتم "المباراة المقبلة ضد فلومينينسي البرازيلي صعبة جدا، وسنقدم كل شيء ومع مشجعينا ستكون مباراة كبيرة".

الأهلي سيلاقي فلومينينسي يوم الاثنين المقبل، والموافق 17 ديسمبر في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في المحفل العالمي للمرة التاسعة تاريخيا، لكنه لم يبلغ المباراة النهائية أبدا.

تفاصيل مواجهة الأهلي ضد فلومينينسي

يقام اللقاء يوم الاثنين على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في نصف النهائي الأول لكأس العالم للأندية.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وحال انتهى اللقاء بالتعادل يتم اللجوء لوقت إضافي.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة الفائز بين أوراوا ريد ديفيلز الياباني، ومانشستر سيتي في نصف النهائي الآخر.

وتستضيف مدينة جدة السعودية منافسات كأس العالم للأندية حتى 22 ديسمبر الجاري.

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