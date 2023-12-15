كأس العالم للأندية - فابينيو: الأهلي كان أفضل منا.. كنا متأخرين بثانيتين دائما

أقر البرازيلي فابينيو لاعب وسط اتحاد جدة السعودي بأفضلية الأهلي بعد خسارة فريقه أمامه بنتيجة 3-1 في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال فابينيو في تصريحاته لقناة SSC: "لم نستطع تقديم أفضل أداء لدينا سواء على مستوى الهجوم أو الدفاع".

وأضاف "تركنا الكثير من المساحات. لدينا الجودة وكانت لدينا فرصة كبيرة في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني لم نخلق مساحات وهم دافعوا بشكل جيد".

وتابع "طريقة لعبنا من الوسط لم ننجح فيها بالتالي أظهروا في هذه المباراة إنهم كانوا أفضل منا استعدادا".

وواصل "كان ينقصنا الكثير من القوة والضغط، ولم نسترجع الكرة بسرعة. كانوا يجدون الكثير من المساحات ليلعبوا ويصعدوا بشكل سلس".

وأوضح "كنا دائما متأخرين بثانيتين. كانوا يلعبون بسلاسة وسهولة أكثر لأننا كنا دائما نركض وراء الخصم ووراء الكرة".

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وسجل ثلاثية الأهلي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 21، وحسين الشحات في الدقيقة 59، وإمام عاشور في الدقيقة 62، بينما سجل كريم بنزيمة هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 92.

وتصدى محمد الشناوي لركلة جزاء من بنزيمة في الدقيقة 45.

وبذلك يتأهل الأهلي لملاقاة فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين 18 ديسمبر في نصف نهائي كأس العالم للأندية.