كأس العالم للأندية - معلول: قالوا إن الأهلي سيخسر.. وهذا ما يجب أن يعرفوه

أبدى علي معلول ظهير الأهلي سعادته بالفوز على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1 في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال معلول في تصريحاته لقناة SSC بعد المباراة: "أهنئ كل الجماهير واللاعبين على المباراة. الروح جعلتنا نفوز على فريق مدجج بالنجوم. مرة أخرى يظهر الأهلي شخصيته وتاريخه".

وأضاف "حضرنا للمباراة جيدا طوال الأسبوع بتركيز كبير وروح وعزيمة ولذلك أدينا كما يلزم".

وأوضح "بعض الصحفيين قالوا إن الأهلي سيخسر ولكن يجب أن يعرفوا أنه بطل إفريقيا ولديه الخبرة اللازمة في كأس العالم للأندية".

واختتم "إن شاء الله سنتواجد في المباراة النهائية هذا العام".

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وسجل ثلاثية الأهلي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 21، وحسين الشحات في الدقيقة 59، وإمام عاشور في الدقيقة 62، بينما سجل كريم بنزيمة هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 92.

وتصدى محمد الشناوي لركلة جزاء من بنزيمة في الدقيقة 45.

وبذلك يتأهل الأهلي لملاقاة فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين 18 ديسمبر في نصف نهائي كأس العالم للأندية.