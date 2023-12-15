بسبب كأس العالم للأندية.. عامر حسين يعلن عبر في الجول تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري بسبب فوز الأهلي في كأس العالم للأندية.

وانتصر الأهلي على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ووصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية حيث سيواجه فلومينينسي البرازيلي.

وسيمتد مشوار الأهلي في البطولة حتى يوم 22 ديسمبر الجاري وهو ما يعني تأجيل مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال، ما سيؤثر على لقاء القمة مستقبلا.

وقال عامر حسين عضو اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "كاف بعد فوز الأهلي سيؤجل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا لحساب الجولة الرابعة إلى 15 أو 16 فبراير 2024".

وأكمل "كان محددا من قبل موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 15 فبراير 2024، وبالتالي ستتأجل وسنبحث عن موعد آخر لها".

وبذلك ستتأجل مباراة الأهلي ضد بلوزداد لشهر فبراير 2024، بعدما كان مقررا لها يوم 19 ديسمبر الجاري.

ومع التأجيل ستتعارض مع موعد القمة المحدد سلفا وبالتالي ستتأجل.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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