كأس العالم للأندية - السابع في تاريخ الأهلي وثامن المصريين.. مروان عطية رجل الفوز على اتحاد جدة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 22:38

كتب : FilGoal

مروان عطية أفضل لاعب في لقاء الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

فاز مروان عطية لاعب وسط الأهلي بجائزة رجل المباراة بعد فوز الأحمر على اتحاد جدة السعودي 3-1 في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وبذلك أصبح عطية سابع لاعب يفوز بالجائزة مع الأهلي في مونديال الأندية، وثامن لاعب مصري عموما.

وفاز بالجائزة أيمن أشرف أمام الدحيل القطري، ومحمد الشناوي أمام بالميراس البرازيلي في نسخة 2020.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - الشناوي: لم يكن لدي شك في الفوز على اتحاد جدة كأس العالم للأندية - بامسعود: نعتذر للجمهور وللوطن على مظهرنا ضد الأهلي كأس العالم للأندية – الغامدي: لا أعذار لظهورنا بهذا الشكل ضد الأهلي بالأرقام.. الأهلي يعزز تفوق الأندية المصرية في المواجهات السعودية

بينما فاز بها رامي ربيعة أمام مونتيري المكسيكي، وياسر إبراهيم أمام الهلال السعودي في نسخة 2021.

وفاز بها أيضا محمد شريف أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ومحمد مجدي أفشة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في نسخة 2020.

أما المصري الذي فاز بها بعيدا عن الأهلي، فهو لاعب الأهلي الحالي حسين الشحات، حيث حصد الجائزة مع العين الإماراتي أمام الترجي التونسي في نسخة 2018.

وسجل ثلاثية الأهلي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 21، وحسين الشحات في الدقيقة 59، وإمام عاشور في الدقيقة 62، بينما سجل كريم بنزيمة هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 92.

وتصدى محمد الشناوي لركلة جزاء من بنزيمة في الدقيقة 45.

وبذلك يتأهل الأهلي لملاقاة فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين 18 ديسمبر في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الأهلي اتحاد جدة كأس العالم للأندية مروان عطية
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - مرتجي: المباراة المقبلة فارقة في تاريخ الأهلي.. ولدينا أفضل فريق بإفريقيا كأس العالم للأندية - المعيوف: التوفيق لم يحالفنا أمام الأهلي كأس العالم للأندية - كولر: في الأهلي نلعب دائما من أجل الفوز.. ونفكر حاليا بنصف النهائي كأس العالم للأندية - مروان عطية: بكائي بعد جائزة رجل المباراة؟ الفترة الماضية كانت صعبة كأس العالم للأندية - مدرب اتحاد جدة: هزيمة مؤلمة.. والأهلي صعب علينا الأمور كأس العالم للأندية - كورنادو: لم أستوعب ماذا حدث أمام الأهلي كأس العالم للأندية - تاو: هدفنا كان خوض مباراة عادية أمام خصم قوي وفزنا كأس العالم للأندية - فابينيو: الأهلي كان أفضل منا.. كنا متأخرين بثانيتين دائما
أخر الأخبار
انتصار جديد.. توتنام يفوز على نوتينجهام بثنائية ويشعل صدارة الدوري الإنجليزي 30 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للأندية - مرتجي: المباراة المقبلة فارقة في تاريخ الأهلي.. ولدينا أفضل فريق بإفريقيا 12 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - المعيوف: التوفيق لم يحالفنا أمام الأهلي 19 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - كولر: في الأهلي نلعب دائما من أجل الفوز.. ونفكر حاليا بنصف النهائي 28 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - مروان عطية: بكائي بعد جائزة رجل المباراة؟ الفترة الماضية كانت صعبة 35 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - مدرب اتحاد جدة: هزيمة مؤلمة.. والأهلي صعب علينا الأمور 48 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - كورنادو: لم أستوعب ماذا حدث أمام الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - تاو: هدفنا كان خوض مباراة عادية أمام خصم قوي وفزنا ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا