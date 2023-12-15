كأس العالم للأندية - الشناوي: لم يكن لدي شك في الفوز على اتحاد جدة

شدد محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي أنه لم يكن لديه أي شك في الفوز على اتحاد جدة السعودي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-1 على بطل الدوري السعودي وتأهل لنصف النهائي للمرة السادسة في تاريخه بالبطولة.

وقال الشناوي عبر SSC السعودية: "أبارك للاعبين كنتم رجالا، جمهور الفريقين قدموا أجواءً رائعة ومباراة كبيرة".

وأضاف "فريق الاتحاد كبير بأسمائه وحضّرنا أنفسنا للمباراة بشكل جيد".

وتابع "سعداء وسنحتفل اليوم، وسنفكر في المباراة المقبلة في نصف النهائي بدءا من الغد".

وأكمل "لم يكن لدي شك في اللاعبين والجهاز الفني وكنا واثقين من الفوز".

وأتم "نجتهد ونذاكر اللاعبين بشكل فردي، والتصدي لضربة الجزاء به توفيق كبير من الله".

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وتعد تلك المرة الثانية التي يتصدى فيها الشناوي لركلة جزاء بمونديال الأندية، بعدما منع تسديدة لوكا مودريتش في نصف نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد.

واستقبل الشناوي هدفين من علامة الجزاء في تاريخ مشاركته بالبطولة جاءا عن طريق جابريل باربوسا في مباراة المركز الثالث بالنسخة الماضية.

وكرس الأهلي عقدته لأندية عرب آسيا بالفوز في 3 مواجهات من 4 حيث انتصر على الدحيل القطري 1-0 والهلال السعودي 4-0 والاتحاد السعودي 3-1، وكانت خسارته الوحيدة في 2005 أمام الاتحاد بهدف دون رد.

وسيلتقي الأهلي مع فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل على نفس الملعب