بنزيمة سيتذكر للأبد.. الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم بثلاثية في الاتحاد

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بالفوز على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1 في الدور الثاني الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة.

سجل للأهلي: علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور، فيما سجل للاتحاد كريم بنزيمة.

ووصل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة من أصل 9 مشاركات، وللمرة الرابعة على التوالي.

قبل المباراة صرّح بنزيمة قائلا: "لا أعرف الأهلي وتواجده في البطولة يدل على قوته"، والآن بعدما شاهد الأهلي وخسر أمامه أصبح يعرفه جيدا وتأكد من قوته.

وكرس الأهلي عقدته لأندية عرب آسيا بالفوز في 3 مواجهات من 4 حيث انتصر على الدحيل القطري 1-0 والهلال السعودي 4-0 والاتحاد السعودي 3-1، وكانت خسارته الوحيدة في 2005 أمام الاتحاد بهدف دون رد.

وسيلتقي الأهلي مع فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل على نفس الملعب.

















































































التشكيل

دفع مارسيل كولر في الأهلي بأحمد نبيل كوكا بدلا من أليو ديانج في خط الوسط.

وعاد محمد عبد المنعم لقيادة الدفاع بجوار ياسر إبراهيم.

أجرى مارسيلو جاياردو تغييرا في حراسة المرمى بمشاركة عبد الله المعيوف بدلا من البرازيلي مارسيلو جروهي.

وتواجد إيجور كورنادو في التشكيل الأساسي رغم وجود شكوك حول مشاركته، وجلس حمد الله على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

بدأت القمة العربية هادئة، وظهر الأهلي يحاول استغلال جبهة بيرسي تاو على حساب زكريا هوساوي.

وفي الدقيقة العاشرة جاءت أول فرصة خطيرة، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي ببراعة ثم تابعها فيصل الغامدي بتسديدة أعلى العارضة.

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استغل الأهلي الجهة اليمنى لتاو وتمريرة إلى محمد هاني لكن المعيوف تواجد في الوقت المناسب وتصدى دون خطورة في الدقيقة 14.

وطالب كهربا بالحصول على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على حسن كادش في الدقيقة 19.

وانبرى علي معلول للركلة وسجل في الشباك المعيوف مسجلا الهدف الأول في اللقاء.

وبذلك أصبح علي معلول ثاني أفضل هداف أجنبي للأهلي في كأس العالم للأندية برصيد هدفين بعد الأنجولي أمادو فلافيو صاحب الثلاثة أهداف.

وأفضل هداف تونسي في كأس العالم للأندية بتسجيل هدفين بالتساوي مع أنيس البدري لاعب الترجي.

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مع الدقائق الأخيرة من عمر المباراة



بنزيما يسجل الهدف الأول للاتحاد ⚽



الاتحاد 1 × 3 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/SB5TSQgcEn — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023

انطلاقات الأهلي من الأطراف لم تكلل بالنجاح لكن شكلت خطورة.

وفي الدقيقة 36 تحصل إمام عاشور على بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي على كورنادو.

وحاول النمور الضغط في الدقائق الأخيرة بحثا عن هدف التعادل خاصة بالعرضيات.

ومن مرتدة سريعة توغل الأهلي من الجهة اليسرى عن طريق معلول ورغم وجود زيادة عددية إلا أن عرضية التونسي أبعدها هوساوي لركنية.

وفي الدقيقة 42 توقفت المباراة بداعي وجود لمسة يد على محمد عبد المنعم خلال أحد الكرات العرضية.

وانبرى لها بنزيمة لكن الشناوي كان في الموعد وتصدى لها ببراعة في الدقيقة 44.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتصدى فيها الشناوي لركلة جزاء بمونديال الأندية، بعدما منع تسديدة لوكا مودريتش في نصف نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد.

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وفشل كهربا في استغلال خطأ حجازي وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

الشوط الثاني

أجرى جاياردو تغييرا مع بداية الشوط الثاني بمشاركة أحمد بامسعود بدلا من هوساوي.

واستعاد كوكا من أمام منطقة الجزاء قبل تسديدة من رومارينيو بتدخل أكثر من رائع.

وفي الدقيقة 49 شارك مد الله العليان بدلا من مهند الشنقيطي.

وتألق الشناوي للتصدي لتسديدة الغامدي ثم ارتطمت الكرة بالقائم في الدقيقة 55 ليظل التقدم سائدا للأهلي.

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وضرب الأهلي شباك المعيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 59 بمرتدة سريعة وتسديدة مقوسة من حسين الشحات من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنا إضافة الهدف الثاني.

أصبح حسين الشحات ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يسجل في 4 نسخ مختلفة.

كما تعادل مع محمد أبو تريكة وسالم الدوسري كأفضل هداف عربي في مونديال الأندية برصيد 4 أهداف.

وتساوى في المركز الثاني بترتيب هدافي الأهلي مع أحمد عبد القادر وأمادو فلافيو برصيد 3 أهداف خلف أبو تريكة (4).

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وبعد 3 دقائق أضاف إمام عاشور الهدف الثالث للأهلي في اللقاء وعزز التقدم بعد عرضية أرضية من كهربا أودعها في الشباك بسهولة.

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حسين الشحات يسجل الثاني للأهلي المصري ⚽



الاتحاد 0 × 2 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/cRs6zyYjkN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023

في الدقائق التالية تحصل فابينيو وكهربا على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 70 شارك حمد لله وجوتا بدلا من إيجور كورنادو ورومارينيو.

ورد كولر بـ 3 تغييرات بمشاركة كريم فؤاد وعمرو السولية وطاهر محمد بدلا من الشحات وإمام وكهربا في الدقيقة 72.

وتصدى المعيوف لتسديدة مروان عطية في الدقيقة 78.

وأجرى كولر آخر تغييرين بمشاركة أليو ديانج وموديست بدلا من بيرسي تاو وكوكا في الدقيقة 87.

ولم تدم مشاركة موديست سوى 3 دقائق بعد تدخل قوي بالمرفق على أحمد حجازي وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجهه.

وسجل بنزيمة هدف حفظ ماء الوجه بعدما تصدى الشناوي ببراعة لرأسية حجازي وتابعها بنزيمة في الشباك مقلصا الفارق لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1 للأهلي.

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