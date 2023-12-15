بنزيمة سيتذكر للأبد.. الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم بثلاثية في الاتحاد

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 22:04

كتب : إسلام أحمد

احتفال علي معلول بهدفه ضد اتحاد جدة - الأهلي - كأس العالم للأندية 2023

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بالفوز على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1 في الدور الثاني الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة.

سجل للأهلي: علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور، فيما سجل للاتحاد كريم بنزيمة.

ووصل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة من أصل 9 مشاركات، وللمرة الرابعة على التوالي.

أخبار متعلقة:
الشحات يعادل تريكة ويكرر رقم بنزيمة ويسجل هدف الأهلي الثاني ضد اتحاد جدة مدرب الشباب السعودي: نحتاج إلى لاعبين أجانب جدد في الانتقالات الشتوية بعد مودريتش.. الشناوي يتصدى لركلة جزاء بنزيمة في كأس العالم للأندية رسالة من رأفت خليل لخطيبته بعد التألق رفقة زد ضد فاركو

قبل المباراة صرّح بنزيمة قائلا: "لا أعرف الأهلي وتواجده في البطولة يدل على قوته"، والآن بعدما شاهد الأهلي وخسر أمامه أصبح يعرفه جيدا وتأكد من قوته.

وكرس الأهلي عقدته لأندية عرب آسيا بالفوز في 3 مواجهات من 4 حيث انتصر على الدحيل القطري 1-0 والهلال السعودي 4-0 والاتحاد السعودي 3-1، وكانت خسارته الوحيدة في 2005 أمام الاتحاد بهدف دون رد.

وسيلتقي الأهلي مع فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل على نفس الملعب.

التشكيل

دفع مارسيل كولر في الأهلي بأحمد نبيل كوكا بدلا من أليو ديانج في خط الوسط.

وعاد محمد عبد المنعم لقيادة الدفاع بجوار ياسر إبراهيم.

Image

أجرى مارسيلو جاياردو تغييرا في حراسة المرمى بمشاركة عبد الله المعيوف بدلا من البرازيلي مارسيلو جروهي.

وتواجد إيجور كورنادو في التشكيل الأساسي رغم وجود شكوك حول مشاركته، وجلس حمد الله على مقاعد البدلاء.

Image

وصف المباراة

بدأت القمة العربية هادئة، وظهر الأهلي يحاول استغلال جبهة بيرسي تاو على حساب زكريا هوساوي.

وفي الدقيقة العاشرة جاءت أول فرصة خطيرة، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي ببراعة ثم تابعها فيصل الغامدي بتسديدة أعلى العارضة.

استغل الأهلي الجهة اليمنى لتاو وتمريرة إلى محمد هاني لكن المعيوف تواجد في الوقت المناسب وتصدى دون خطورة في الدقيقة 14.

وطالب كهربا بالحصول على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على حسن كادش في الدقيقة 19.

وانبرى علي معلول للركلة وسجل في الشباك المعيوف مسجلا الهدف الأول في اللقاء.

وبذلك أصبح علي معلول ثاني أفضل هداف أجنبي للأهلي في كأس العالم للأندية برصيد هدفين بعد الأنجولي أمادو فلافيو صاحب الثلاثة أهداف.

وأفضل هداف تونسي في كأس العالم للأندية بتسجيل هدفين بالتساوي مع أنيس البدري لاعب الترجي.

انطلاقات الأهلي من الأطراف لم تكلل بالنجاح لكن شكلت خطورة.

وفي الدقيقة 36 تحصل إمام عاشور على بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي على كورنادو.

وحاول النمور الضغط في الدقائق الأخيرة بحثا عن هدف التعادل خاصة بالعرضيات.

ومن مرتدة سريعة توغل الأهلي من الجهة اليسرى عن طريق معلول ورغم وجود زيادة عددية إلا أن عرضية التونسي أبعدها هوساوي لركنية.

وفي الدقيقة 42 توقفت المباراة بداعي وجود لمسة يد على محمد عبد المنعم خلال أحد الكرات العرضية.

وانبرى لها بنزيمة لكن الشناوي كان في الموعد وتصدى لها ببراعة في الدقيقة 44.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتصدى فيها الشناوي لركلة جزاء بمونديال الأندية، بعدما منع تسديدة لوكا مودريتش في نصف نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد.

وفشل كهربا في استغلال خطأ حجازي وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

الشوط الثاني

أجرى جاياردو تغييرا مع بداية الشوط الثاني بمشاركة أحمد بامسعود بدلا من هوساوي.

واستعاد كوكا من أمام منطقة الجزاء قبل تسديدة من رومارينيو بتدخل أكثر من رائع.

وفي الدقيقة 49 شارك مد الله العليان بدلا من مهند الشنقيطي.

وتألق الشناوي للتصدي لتسديدة الغامدي ثم ارتطمت الكرة بالقائم في الدقيقة 55 ليظل التقدم سائدا للأهلي.

وضرب الأهلي شباك المعيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 59 بمرتدة سريعة وتسديدة مقوسة من حسين الشحات من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنا إضافة الهدف الثاني.

أصبح حسين الشحات ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يسجل في 4 نسخ مختلفة.

كما تعادل مع محمد أبو تريكة وسالم الدوسري كأفضل هداف عربي في مونديال الأندية برصيد 4 أهداف.

وتساوى في المركز الثاني بترتيب هدافي الأهلي مع أحمد عبد القادر وأمادو فلافيو برصيد 3 أهداف خلف أبو تريكة (4).

وبعد 3 دقائق أضاف إمام عاشور الهدف الثالث للأهلي في اللقاء وعزز التقدم بعد عرضية أرضية من كهربا أودعها في الشباك بسهولة.

في الدقائق التالية تحصل فابينيو وكهربا على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 70 شارك حمد لله وجوتا بدلا من إيجور كورنادو ورومارينيو.

ورد كولر بـ 3 تغييرات بمشاركة كريم فؤاد وعمرو السولية وطاهر محمد بدلا من الشحات وإمام وكهربا في الدقيقة 72.

وتصدى المعيوف لتسديدة مروان عطية في الدقيقة 78.

وأجرى كولر آخر تغييرين بمشاركة أليو ديانج وموديست بدلا من بيرسي تاو وكوكا في الدقيقة 87.

ولم تدم مشاركة موديست سوى 3 دقائق بعد تدخل قوي بالمرفق على أحمد حجازي وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجهه.

وسجل بنزيمة هدف حفظ ماء الوجه بعدما تصدى الشناوي ببراعة لرأسية حجازي وتابعها بنزيمة في الشباك مقلصا الفارق لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1 للأهلي.

الأهلي اتحاد جدة كأس العالم للأندية 2023
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - السابع في تاريخ الأهلي وثامن المصريين.. مروان عطية رجل الفوز على اتحاد جدة كأس العالم للأندية - الشناوي: لم يكن لدي شك في الفوز على اتحاد جدة كأس العالم للأندية - بامسعود: نعتذر للجمهور وللوطن على مظهرنا ضد الأهلي كأس العالم للأندية – الغامدي: لا أعذار لظهورنا بهذا الشكل ضد الأهلي بالأرقام.. الأهلي يعزز تفوق الأندية المصرية في المواجهات السعودية من أجل النهائي الحلم.. موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة الشحات يعادل تريكة ويكرر رقم بنزيمة ويسجل هدف الأهلي الثاني ضد اتحاد جدة بعد مودريتش.. الشناوي يتصدى لركلة جزاء بنزيمة في كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية - السابع في تاريخ الأهلي وثامن المصريين.. مروان عطية رجل الفوز على اتحاد جدة 3 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - الشناوي: لم يكن لدي شك في الفوز على اتحاد جدة 5 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - بامسعود: نعتذر للجمهور وللوطن على مظهرنا ضد الأهلي 9 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية – الغامدي: لا أعذار لظهورنا بهذا الشكل ضد الأهلي 17 دقيقة | كأس العالم للأندية
بالأرقام.. الأهلي يعزز تفوق الأندية المصرية في المواجهات السعودية 24 دقيقة | كأس العالم للأندية
من أجل النهائي الحلم.. موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة 35 دقيقة | كأس العالم للأندية
بنزيمة سيتذكر للأبد.. الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم بثلاثية في الاتحاد 37 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب الشباب السعودي: نحتاج إلى لاعبين أجانب جدد في الانتقالات الشتوية ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا