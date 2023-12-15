مدرب الشباب السعودي: نحتاج إلى لاعبين أجانب جدد في الانتقالات الشتوية

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك × الشباب

شدد الكرواتي إيجور بيسكان المدير الفني لنادي الشباب السعودي على حاجة فريقه لضم لاعبين أجانب جدد في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتعادل الشباب مع الفتح بهدف لكل فريق ليتواجد في المركز 11 بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18نقطة.

وقال بيسكان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نحتاج إلى لاعبين أجانب. لا يمكن أن يكون لدينا أجانب في دكة البدلاء ومستواهم لا يؤهلهم للعب ضمن الأساسين سنتحدث مع الإدارة في هذا الجانب".

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وأضاف "كنا نطمح في تحقيق الفوز على الفتح ولكن مع وجود عدد كبير من الغيابات الأمور كانت صعبة".

ويضم الشباب بين صفوفه: الأرجنتيني إيفر بانيجا والبرازيلي كارلوس جونيور والبلجيكي يانيك كاراسكو والكولومبي جوستافو كويلار والفرنسي الحبيب ديالو والحارس الكوري كيم سيونج والمغربي رومان سايس.

تقارير سعودية كشفت في وقت سابق عن اهتمام الشباب بضم أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

لكن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أوضح وقتها حقيقة وصول عرض رسمي من الشباب السعودي لضم أحمد سيد "زيزو".

وقال سالم عبر صحيفة "اليوم" السعودية: "ما يتردد بشأن وصول عرض رسمي من الشباب السعودي لنادي الزمالك للحصول على خدمات زيزو غير صحيح نهائيا".

وشدد "كلها شائعات فقط لا تصل إلى حيز المفاوضات الرسمية لضم اللاعب في يناير القادم".

ويتواجد الشباب في المركز 11 بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18نقطة.

الزمالك الشباب السعودي أحمد السيد "زيزو"
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