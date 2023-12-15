الشحات يعادل تريكة ويكرر رقم بنزيمة ويسجل هدف الأهلي الثاني ضد اتحاد جدة

أصبح حسين الشحات ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يسجل في 4 نسخ مختلفة.

وعزز الشحات تقدم الأهلي في الدقيقة 58 بهدف ثانٍ أمام اتحاد جدة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وسجل الشحات في نسخ 2018 مع العين الإماراتي – 2020 و2022 و2023 مع الأهلي.

ويسبق الجناح المصري، كريم بنزيمة الذي حقق الرقم ذاته بعدما سجل ضد أوكلاند سيتي في المباراة الماضية.

ووصل الشحات للهدف الرابع في كأس العالم للأندية (3 مع الأهلي و1 مع العين).

video:1

حسين الشحات يسجل الثاني للأهلي المصري ⚽



الاتحاد 0 × 2 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/cRs6zyYjkN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023

كما تعادل مع محمد أبو تريكة وسالم الدوسري كأفضل هداف عربي في مونديال الأندية برصيد 4 أهداف.

كما تساوى في المركز الثاني بترتيب هدافي الأهلي مع أحمد عبد القادر وأمادو فلافيو برصيد 3 أهداف خلف أبو تريكة (4).

وفي حال انتصار الأهلي على اتحاد جدة سيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.