الشحات يعادل تريكة ويكرر رقم بنزيمة ويسجل هدف الأهلي الثاني ضد اتحاد جدة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 21:34

كتب : إسلام أحمد

احتفال حسين الشحات بهدفه ضد ميدياما

أصبح حسين الشحات ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يسجل في 4 نسخ مختلفة.

وعزز الشحات تقدم الأهلي في الدقيقة 58 بهدف ثانٍ أمام اتحاد جدة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وسجل الشحات في نسخ 2018 مع العين الإماراتي – 2020 و2022 و2023 مع الأهلي.

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ويسبق الجناح المصري، كريم بنزيمة الذي حقق الرقم ذاته بعدما سجل ضد أوكلاند سيتي في المباراة الماضية.

ووصل الشحات للهدف الرابع في كأس العالم للأندية (3 مع الأهلي و1 مع العين).

كما تعادل مع محمد أبو تريكة وسالم الدوسري كأفضل هداف عربي في مونديال الأندية برصيد 4 أهداف.

كما تساوى في المركز الثاني بترتيب هدافي الأهلي مع أحمد عبد القادر وأمادو فلافيو برصيد 3 أهداف خلف أبو تريكة (4).

وفي حال انتصار الأهلي على اتحاد جدة سيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.

الأهلي كأس العالم للأندية حسين الشحات
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