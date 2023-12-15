بعد مودريتش.. الشناوي يتصدى لركلة جزاء بنزيمة في كأس العالم للأندية

تألق محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي ومنع اتحاد جدة من إدراك التعادل بالتصدي لركلة جزاء.

ويلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع اتحاد جدة بطل السعودية في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

وتقدم الأهلي مع نهاية الشوط الأول بهدف علي معلول من علامة الجزاء.

وتحصل اتحاد جدة على ركلة جزاء في الدقيقة 43 بداعي وجود لمسة يد على محمد عبد المنعم.

وانبرى كريم بنزيمة للركلة وسددها على يمين الشناوي الذي أنقذها ببراعة في الدقيقة 45.

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وتعد تلك المرة الثانية التي يتصدى فيها الشناوي لركلة جزاء بمونديال الأندية، بعدما منع تسديدة لوكا مودريتش في نصف نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد.

واستقبل الشناوي هدفين من علامة الجزاء في تاريخ مشاركته بالبطولة جاءا عن طريق جابريل باربوسا في مباراة المركز الثالث بالنسخة الماضية.

وأهدر كريم بنزيمة ركلة الجزاء الأولى له بعدما سجل آخر 10 انبرى لها سواء مع ريال مدريد أو اتحاد جدة.

وتعود الركلة الأخيرة أمام أوساسونا في الموسم الماضي بالدوري الإسباني.