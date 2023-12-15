بعد مودريتش.. الشناوي يتصدى لركلة جزاء بنزيمة في كأس العالم للأندية

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 21:02

كتب : FilGoal

محمد الشناوي عقب تصديه لركلة بنزيمة - كأس العالم للأندية

تألق محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي ومنع اتحاد جدة من إدراك التعادل بالتصدي لركلة جزاء.

ويلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع اتحاد جدة بطل السعودية في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

وتقدم الأهلي مع نهاية الشوط الأول بهدف علي معلول من علامة الجزاء.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - علي معلول يكتب رقمان تاريخيان بعد هدفه ضد الاتحاد رسالة من رأفت خليل لخطيبته بعد التألق رفقة زد ضد فاركو مدرب جديد وفوز أول.. المقاولون العرب يقلب الطاولة على طلائع الجيش بثنائية سالم بمشاركة طارق حامد.. ضمك يحقق الانتصار الثالث تواليا في الدوري السعودي

وتحصل اتحاد جدة على ركلة جزاء في الدقيقة 43 بداعي وجود لمسة يد على محمد عبد المنعم.

وانبرى كريم بنزيمة للركلة وسددها على يمين الشناوي الذي أنقذها ببراعة في الدقيقة 45.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتصدى فيها الشناوي لركلة جزاء بمونديال الأندية، بعدما منع تسديدة لوكا مودريتش في نصف نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد.

واستقبل الشناوي هدفين من علامة الجزاء في تاريخ مشاركته بالبطولة جاءا عن طريق جابريل باربوسا في مباراة المركز الثالث بالنسخة الماضية.

وأهدر كريم بنزيمة ركلة الجزاء الأولى له بعدما سجل آخر 10 انبرى لها سواء مع ريال مدريد أو اتحاد جدة.

وتعود الركلة الأخيرة أمام أوساسونا في الموسم الماضي بالدوري الإسباني.

الأهلي كريم بنزيمة محمد الشناوي
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - السابع في تاريخ الأهلي وثامن المصريين.. مروان عطية رجل الفوز على اتحاد جدة كأس العالم للأندية - الشناوي: لم يكن لدي شك في الفوز على اتحاد جدة كأس العالم للأندية - بامسعود: نعتذر للجمهور وللوطن على مظهرنا ضد الأهلي كأس العالم للأندية – الغامدي: لا أعذار لظهورنا بهذا الشكل ضد الأهلي بالأرقام.. الأهلي يعزز تفوق الأندية المصرية في المواجهات السعودية من أجل النهائي الحلم.. موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة بنزيمة سيتذكر للأبد.. الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم بثلاثية في الاتحاد الشحات يعادل تريكة ويكرر رقم بنزيمة ويسجل هدف الأهلي الثاني ضد اتحاد جدة
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية - السابع في تاريخ الأهلي وثامن المصريين.. مروان عطية رجل الفوز على اتحاد جدة 4 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - الشناوي: لم يكن لدي شك في الفوز على اتحاد جدة 6 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - بامسعود: نعتذر للجمهور وللوطن على مظهرنا ضد الأهلي 10 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية – الغامدي: لا أعذار لظهورنا بهذا الشكل ضد الأهلي 17 دقيقة | كأس العالم للأندية
بالأرقام.. الأهلي يعزز تفوق الأندية المصرية في المواجهات السعودية 24 دقيقة | كأس العالم للأندية
من أجل النهائي الحلم.. موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة 35 دقيقة | كأس العالم للأندية
بنزيمة سيتذكر للأبد.. الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم بثلاثية في الاتحاد 38 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب الشباب السعودي: نحتاج إلى لاعبين أجانب جدد في الانتقالات الشتوية ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا