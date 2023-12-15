رسالة من رأفت خليل لخطيبته بعد التألق رفقة زد ضد فاركو

وجه رأفت خليل لاعب نادي زد، رسالة حب إلى خطيبته بعد التألق مع فريقه ضد فاركو.

وسجل رأفت خليل هدفا بعد مشاركته بديلا ضد فاركو، ليقلب التأخر إلى فوز بهدفين مقابل هدف.

هدف رأفت خليل توجه رجلا للمباراة باختيار رابطة أندية الدوري.

وأثناء الاحتفال بالهدف، رفع رأفت خليل صورة خطيبته التي احتفظ بها على واقي الساق.

وكرر لاعب زد المعار من الأهلي رفعه لصورة خطيبته أثناء تسلمه جائزة رجل المباراة عقب اللقاء.

وقال رأفت خليل في تصريحات سريعة لـ FilGoal.com: "رفعت صورة خطيبتي في رسالة حب لها ليس أكثر".

وبعد الفوز، ارتفع رصيد زد إلى 16 نقطة مرتقيا للمركز الثاني في ترتيب الدوري.

ورفع رأفت خليل صاحب الـ19 عاما رصيده إلى هدفين في 7 مباريات ببطولة الدوري هذا الموسم.